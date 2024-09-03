Η πίεση που ασκείται στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να κλείσει συμφωνία με τη Χαμάς ώστε να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον θάνατο ακόμη έξι από αυτούς, εντάθηκε κι άλλο χθες, με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να του προσάπτει πως δεν πράττει αρκετά για να επιτευχθεί.

Σχεδόν 11 μήνες μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, οι εμπόλεμες πλευρές αντάλλαξαν νέες απειλές μετά την ανάκτηση από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων από υπόγεια σήραγγα στο νότιο τμήμα του θυλάκου υπό πολιορκία.

Αφού ζήτησε δημόσια «συγγνώμη που δεν φέραμε πίσω ζωντανούς» τους έξι ομήρους, ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως τους «εκτέλεσε» με «μια σφαίρα στον σβέρκο» κι ορκίστηκε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα θα το πληρώσει «πολύ ακριβά».

Η Χαμάς από την πλευρά της διεμήνυσε ότι οι όμηροι που συνεχίζει να κρατά θα γυρίσουν πίσω «σε φέρετρα» αν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση, «αντί να κλείσει συμφωνία», διά στόματος του εκπροσώπου του στρατιωτικού της βραχίονα, του Αμπού Ουμπέιντα.

Από την πλευρά του, άλλο στέλεχος της Χαμάς είπε πως οι όμηροι «σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά».

Είχαν απαχθεί και οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας στην επίθεση του Οκτωβρίου, που πυροδότησε ισραηλινές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας σε αντίποινα, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πελώριες καταστροφές στον θύλακο.

Πλέον οι κινητοποιήσεις στο Ισραήλ εντείνονται: νέες διαδηλώσεις έγιναν σε διάφορες πόλεις, προκηρύχθηκε απεργία που προκάλεσε προβλήματα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ πολλαπλασιάστηκαν οι δηλώσεις που απαιτούν ανοικτά ο κ. Νετανιάχου να εγκαταλείψει το αξίωμα.

«Θέλουμε η κυβέρνηση (Νετανιάχου) να πάψει να υπάρχει, θέλουμε εκλογές, πάνω απ’ όλα θέλουμε να υπογραφτεί συμφωνία για να απελευθερωθούν οι όμηροι και να τερματιστεί ο πόλεμος», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαράκ Χαντουριάν, διαδηλωτής στο Τελ Αβίβ.

Στην κηδεία του Ισραηλινοαμερικανού Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23 ετών, ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε συντετριμμένος που «δεν μπορέσαμε να τον ξαναφέρουμε σπίτι του».

Χθες βράδυ, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η μια από τους ομήρους προτού σκοτωθεί.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις ανησυχίες για τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου, εξάπλωσής του σ’ όλη την περιοχή, οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που θα συνοδευτεί από απελευθέρωση ομήρων παραμένουν σε αδιέξοδο, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε πως θεωρεί απαραίτητο η χώρα του να διατηρήσει τον έλεγχο διαδρόμου στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, ζήτημα που έχει αναχθεί σε μείζον εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν παύει άλλωστε να επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο ωσότου καταστραφεί η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, εντείνουν επίσης την πίεση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Προτού συναντηθεί με τους απεσταλμένους του στις —άκαρπες— έμμεσες διαπραγματεύσεις των τελευταίων μηνών, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε «όχι» ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν θεωρεί πως ο κ. Νετανιάχου «πράττει αρκετά» για να κλειστεί συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Ο κ. Μπάιντεν επανέλαβε επίσης ότι αισθάνεται «αγανάκτηση για τη δολοφονία» των ομήρων και έκρινε πως έχει σημασία «η Χαμάς να λογοδοτήσει».

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε την αναστολή κάποιων αδειών εξαγωγής στρατιωτικών ειδών στο Ισραήλ, επικαλούμενη τον «κίνδυνο» να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Υπουργοί της κυβέρνησης του Ισραήλ εξέφρασαν «απογοήτευση» για την απόφαση.

Κατά την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 παραμένουν στον θύλακο, όμως 33 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν στοιχίσει ως τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 40.786 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Κατά τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Ο πόλεμος προκάλεσε ανθρωπιστική και υγειονομική καταστροφή και τον εκτοπισμό σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του παραθαλάσσιου θυλάκου.

Χάρη σε «ανθρωπιστικές παύσεις» τριήμερης διάρκειας, άρχισε προχθές Κυριακή εκστρατεία κατά της πολιομυελίτιδας, με σκοπό να εμβολιαστούν κάπου 640.000 παιδιά κάτω των δέκα ετών, έπειτα από την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από 25 χρόνια.

Ωστόσο, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στον θύλακο, ειδικά στην πόλη της Γάζας και στην Τζαμπάλια (βόρεια), όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Εκτοπισμένοι είχαν πάει να αγοράσουν απαραίτητα. Βομβάρδισαν μικρά παιδιά, τα σκότωσαν! Πάει πολύ! Πού το πάνε;» ούρλιαξε ο Ουισάμ αλ Ομάρι, κάτοικος στην Τζαμπάλια, έπειτα από ακόμη έναν βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού.

Ο επιτετραμμένος του ΟΗΕ για την Εγγύς Ανατολή, ο Τορ Βένεσλαντ, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε πως διαπίστωσε τις «κολοσσιαίες ανθρωπιστικές ανάγκες». Ο νορβηγός διπλωμάτης ταυτόχρονα «καταδίκασε τον τραγικό φόνο έξι ομήρων στη Γάζα από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις».

Ταυτόχρονα, στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους μαχητές παλαιστινιακών κινημάτων, έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Τετάρτη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων με επίκεντρο την πόλη Τζενίν, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο ισραηλινός στρατός διατείνεται πως όλοι ανεξαιρέτως ήταν «τρομοκράτες».

