Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις ένοπλους σε αυτοκίνητο στην πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης.



Ονομάζονται ως Izz a-Din Awad, διοικητής της Χαμάς, Jihad Maharaj Shehadeh, διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων Αλ Ακσά της Φατάχ, και Muhammad Sabarini, Παλαιστίνιος πράκτορας που επιχειρούσε στην περιοχή.



صور للشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال في طولكرم



قائد كتائب القسام الشهيد عز الدين عواد



قائد كتيبة الرد السريع الشهيد جهاد شحادة



الشهيد المقاوم محمد الصبارينيhttps://t.co/23EgZUq0yM pic.twitter.com/KkrIEqwCL6 November 6, 2023

Πλάνα από το αυτοκίνητο στο οποίο φέρονται να επέβαιναν οι τρεις Παλαιστίνιοι δείχνουν να είναι γαζωμένο από σφαίρες.



Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή την αστυνομία για το περιστατικό.

Την «εξουδετέρωση» του Wael Asfeh, ενός εκ των διοικητών της Χαμάς, ανακοίνωσε ο IDF. Ο Asfeh σκοτώθηκε σε νυχτερινό βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα.

تغطية صحفية:"المركبة التي تم إطلاق النار صوبها من قوات الاحتلال الخاصة في طولكرم." pic.twitter.com/5i5y3XxP16 — فلسطين بوست (@PalpostN) November 6, 2023

Πηγή: skai.gr

