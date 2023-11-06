Λογαριασμός
Παλαιστινιακά ΜΜΕ: O IDF σκότωσε διοικητές της Χαμάς και της Φατάχ στη Δ. Όχθη – Βίντεο με το γαζωμένο από σφαίρες ΙΧ

Πλάνα από το αυτοκίνητο στο οποίο φέρονται να επέβαιναν οι τρεις Παλαιστίνιοι δείχνουν να είναι γαζωμένο από σφαίρες

Χαμάς

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις ένοπλους σε αυτοκίνητο στην πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης.

Ονομάζονται ως Izz a-Din Awad, διοικητής της Χαμάς, Jihad Maharaj Shehadeh, διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων Αλ Ακσά της Φατάχ, και Muhammad Sabarini, Παλαιστίνιος πράκτορας που επιχειρούσε στην περιοχή. 
 

Πλάνα από το αυτοκίνητο στο οποίο φέρονται να επέβαιναν οι τρεις Παλαιστίνιοι δείχνουν να είναι γαζωμένο από σφαίρες. 

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή την αστυνομία για το περιστατικό.

Την «εξουδετέρωση» του Wael Asfeh, ενός εκ των διοικητών της Χαμάς, ανακοίνωσε ο IDF. Ο Asfeh σκοτώθηκε σε νυχτερινό βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα.

