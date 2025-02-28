«Η Ουκρανία δεν είναι μόνη», έγραψε πριν από λίγο η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στην πλατφόρμα «Χ». Την στήριξη του προς την Ουκρανία μετά το επεισόδιο στον Λευκό Οίκο εξέφρασε και ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ.

«Η Γερμανία - από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους της - στέκει στο πλευρό της Ουκρανίας και απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη στήριξη από τη Γερμανία, την Ευρώπη και περαιτέρω. Η άμυνά της για τη δημοκρατία και ο αγώνας της για ειρήνη και ασφάλεια είναι και δικός μας αγώνας», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ.

Στο ίδιο πνεύμα ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος δήλωσε ότι η Γερμανία θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία. «Η συμπεριφορά της κυβέρνησης των ΗΠΑ δείχνει για μία ακόμη φορά ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει περισσότερο το μέλλον της στα χέρια της. Πρέπει να γίνουμε μαζί πιο ισχυροί σε όλα τα επίπεδα. Η Γερμανία πρέπει να δείξει τον δρόμο και θα το κάνει. Και για να βοηθήσει την Ουκρανία», έγραψε ο κ. Κλινγκμπάιλ επίσης στην πλατφόρμα «Χ».

Πηγή: skai.gr

