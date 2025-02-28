ΗΠΑ: Έρευνα για τυχόν σπατάλες στη βοήθεια προς την Ουκρανία

Η σημερινή σύγκρουση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο θα επιταχύνει τις εργασίες της αμερικανικής κυβέρνησης για να διερευνήσει τυχόν σπατάλες, απάτες και καταχρήσεις σε σχέση με την αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και η αποκαλούμενη επιτροπή κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (Doge) έχουν ήδη αρχίσει να διερευνούν πιθανά ζητήματα με μεγάλα ποσά οικονομικής βοήθειας και βοήθειας ασφαλείας των ΗΠΑ που παρασχέθηκε στην Ουκρανία, αλλά αυτές οι προσπάθειες τώρα θα επιταχυνθούν.

«Ήδη βρίσκουν προβλήματα», είπε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

