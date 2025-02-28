Περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλας ντε λα Ρεπιμπλίκ, κεντρική πλατεία του Παρισιού, για να διαδηλώσουν με αφορμή τη δεύτερη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο αριθμός των συγκεντρωμένων ήταν αρκετά μεγάλος σε σχέση με τον ελληνισμό του Παρισιού.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι φώναξαν αντικυβερνητικά συνθήματα όπως και συνθήματα για την τραγωδία των Τεμπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

