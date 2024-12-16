Η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο με το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική.

«Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πρέπει να είναι έτοιμο για οποιαδήποτε εξέλιξη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία», είπε ο Μπελούσοφ.

Τα σχόλια του Ρώσου υπουργού Άμυνας έρχονται την ώρα που ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τον γρήγορο τερματισμό των μαχών. Ο Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα τις εκκλήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι «προσπαθούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αυτόν τον φρικτό, φρικτό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα σημειώσουμε λίγη πρόοδο, είναι δύσκολο, είναι άσχημο, είναι άσχημο».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία».

Αλλά η Μόσχα δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι προτίθεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας πριν από δύο χρόνια.

Ο Μπελούσοφ είπε ότι η Ρωσία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία στις μάχες και στοχεύει να κατακτήσει πλήρως τις περιοχές Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Ντόνετσκ της Ουκρανίας μέχρι το επόμενο έτος. Υποστήριξε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν εξαντληθεί και ο ρωσικός στρατός προχωρά με ταχείς ρυθμούς σε όλα τα μέτωπα.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία κατάφερε να στρατολογήσει περισσότερους από 427.000 στρατιώτες φέτος ή κατά μέσο όρο 1.200 την ημέρα.

Προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για να πολεμήσει το ΝΑΤΟ λόγω της απειλής που θέτει η συμμαχία.

«Αυτό αποδεικνύεται από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Αποτυπώνεται επίσης στα έγγραφα των ΗΠΑ και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο υπουργός.

Την ίδια στιγμή, ο Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «φοβίζουν τους ανθρώπους με μια μυθική ρωσική απειλή» ενώ έστελναν «εκπαιδευτές» για να βοηθήσουν την Ουκρανία. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στέλνουν εκπαιδευτές στη χώρα, σημειώνει το Politico.

«Για αυτό, πλησιάζουμε την κόκκινη γραμμή, που η Ρωσία πλέον δεν μπορεί να υποχωρήσει και αρχίζει να απαντά», είπε ο Πούτιν.

Έριξε την ευθύνη για τις εντάσεις με τη Δύση στο ΝΑΤΟ.

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες και την παρουσία τους κοντά στα ρωσικά σύνορα. Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών στην Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000», είπε ο Πούτιν.



Πηγή: skai.gr

