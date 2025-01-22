Γιατί η απειλή του Τραμπ για δασμούς και κυρώσεις στη Ρωσία μπορεί να πέσει στο κενό

Η απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς και κυρώσεις στη Ρωσία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, είναι πιθανό να πέσει στο κενό, καθώς οι εισαγωγές σχεδόν όλων των ρωσικών προϊόντων έχουν ήδη απαγορευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και η επιβολή κυρώσεων θα αποτελέσει μία ακόμη επανάληψη των μέτρων που έχουν λάβει απέναντι στη Μόσχα η Αμερική και η Ευρώπη.

Ο Τραμπ έγραψε την Τετάρτη στο Truth Social ότι εάν η Μόσχα δεν μπορεί «να κάνει μια «συμφωνία» και σύντομα, δεν έχω άλλη επιλογή από το να επιβάλλω υψηλούς φόρους, δασμούς και κυρώσεις σε οτιδήποτε πωλείται από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις άλλες χώρες που συμμετέχουν στον πόλεμο».

Η δήλωση σηματοδοτεί μία πιο δυναμική και δημόσια προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι δεν θέλει να βλάψει τη Ρωσία. «Αγαπώ τον ρωσικό λαό και είχα πάντα μια πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Πούτιν», έγραψε.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η απειλή έρχεται αφότου ο Τραμπ δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα τερματίσει τον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν το 2022, εντός 24 ωρών από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Από την εκλογή του, ωστόσο, και μετά ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να του πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πρόσφατα ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία «θέλει να κάνει μια συμφωνία» και ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία ποτέ δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία αν ο ίδιος ήταν στην εξουσία.

Με τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας να έχουν συρρικνωθεί, η αποτελεσματικότητα των απειλών του Τραμπ για δασμούς παραμένει αμφίβολη. Η Ρωσία εξήγαγε αγαθά αξίας περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής, από 29,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Αλλά οι ΗΠΑ έχουν πλήξει τη ρωσική οικονομία με ευρείες κυρώσεις, πολλές από τις οποίες ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως είναι η προσπάθεια περιορισμού της τιμής του πετρελαίου που εξάγεται από τη Ρωσία και η απόφαση να αποκλείσουν τις ρωσικές τράπεζες από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων διεθνών πληρωμών SWIFT. Στη δήλωσή του την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι εξετάζει την επιβολή «κυρώσεων σε οτιδήποτε πωλείται από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες που συμμετέχουν στον πόλεμο».

«Η ανάρτηση του Τραμπ είναι αρκετά σημαντική καθώς είχε ήδη τεθεί το ερώτημα από τη διπλωματική κοινότητα και τις αγορές για το αν ο Τραμπ θα διατηρούσε τις κυρώσεις στο ρωσικό αέριο», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν , πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομία της Ρωσίας πλήττεται και νομίζω ότι ο Ρώσος προέδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήλπιζε ότι ο Τραμπ θα του έδινε μια αναβολή».

Ενώ η Ρωσία απέφυγε την οικονομική κατάρρευση μαθαίνοντας να παρακάμπτει ορισμένες από τις κυρώσεις και κατευθύνοντας την οικονομία της στην πολεμική βιομηχανία, η επιβολή νέων μέτρων θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση, καθώς οι ρωγμές στην οικονομία της Μόσχας αυξάνονται. Ο υψηλός πληθωρισμός, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και τα επιτόκια στο ιστορικό υψηλό 21% επιβραδύνουν τη ρωσική οικονομία τους τελευταίους μήνες.

Ο Πούτιν είπε ότι θα ήθελε μια συνομιλία με τον Τραμπ, αλλά μέχρι στιγμής έχει δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για τα ειρηνευτικά σχέδια του Αμερικανού προέδρου, τα οποία μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από το Κρεμλίνο χαρακτήρισαν ως μη ρεαλιστικά .

Με τις ρωσικές δυνάμεις να κερδίζουν σιγά-σιγά έδαφος στην Ουκρανία, η Μόσχα φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμό της παρά τις μεγάλες απώλειες και την αυξανόμενη οικονομική πίεση στην ίδια τη Ρωσία.

Τα ρωσικά αιτήματα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παρέμειναν αμετάβλητα, απαιτώντας αναγνώριση εδαφών που η Μόσχα έχει προσαρτήσει, μείωση του ουκρανικού στρατού και δέσμευση της Ουκρανίας για ουδετερότητα στο μέλλον.

Ενώ ορισμένοι Ρώσοι σχολιαστές διατηρούν την ελπίδα ότι η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία, έχουν επίσης σημειώσει ότι οι δύο ηγέτες απέτυχαν να καταλήξουν σε πραγματική συμφωνία κατά την τελευταία προεδρία του Τραμπ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη είπε σε τηλεοπτικό σταθμό της Μόσχας ότι «η «συμφωνία» είναι η αγαπημένη λέξη του Τραμπ, όλοι το ξέρουν αυτό».

"Πώς αυτό ταιριάζει [με τα συμφέροντα της Ρωσίας] είναι ακόμα ασαφές", δήλωσε ο εκπρόσωπος, Vasily Nebenzya . «Μέχρι στιγμής, τίποτα στα μηνύματα της νέας αμερικανικής κυβέρνησης δεν δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που θα μας ενδιαφέρει».

Στη δήλωσή του την Τετάρτη, ο Τραμπ έγραψε ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας μια ειρηνευτική συμφωνία. «Θα κάνω στη Ρωσία, της οποίας η οικονομία πλήττεται, και στον Πρόεδρο Πούτιν μια πολύ μεγάλη ΧΑΡΗ», έγραψε. Τακτοποιήστε τώρα και ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αυτόν τον γελοίο πόλεμο! ΜΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ».

Μια σημαντική απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις που θα μπορούσε να πάρει ο Τραμπ είναι να στοχεύσει περισσότερο το ρωσικό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου Rosneft και Lukoil. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες της κυβέρνησης Μπάιντεν στόχευσαν δύο ρωσικές εταιρείες παραγωγής πετρελαίου.

Τέτοια μέτρα θα έπλητταν την καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας που μέχρι στιγμής έχει διατηρήσει την ικανότητα της Μόσχας να διεξάγει πόλεμο. Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο έως το μισό των συνολικών εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια.

Οι κυρώσεις κατά τρίτων χωρών θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν μέρος του οπλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών διυλιστηρίων που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ή των ινδικών λιμανιών που εκφορτώνουν ρωσικό πετρέλαιο, είπε ο Fishman. Περισσότερες τράπεζες που διαχειρίζονται ρωσικές πληρωμές στην Κίνα και σε άλλες χώρες θα μπορούσαν επίσης να μπουν στη μαύρη λίστα. Οι νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να πληρώσει για τις εισαγωγές της, αυξάνοντας τον πληθωρισμό.

Για τον Πούτιν, ωστόσο, οι γεωπολιτικοί στόχοι είναι πιο σημαντικοί από την οικονομική σταθερότητα, γεγονός που περιορίζει τον αντίκτυπο τυχόν νέων μέτρων, είπαν οι αναλυτές.

«Οποιοδήποτε είδος κυρώσεων θα φέρει πόνο και θα αυξήσει το κόστος στην οικονομία, αλλά είναι απίθανο να κάνει τον Πούτιν να αλλάξει τους στόχους του στην Ουκρανία», δήλωσε η Alexandra Prokopenko , πρώην στέλεχος της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που είναι τώρα συνεργάτης στο Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο. «Ο Πούτιν δεν θέλει η Ουκρανία να είναι μια κυρίαρχη χώρα και η επίτευξη αυτού του στόχου είναι πιο σημαντική για αυτόν από τις ρωγμές στη ρωσική οικονομία».





