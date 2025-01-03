Γερμανία: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από έκρηξη στο Βερολίνο

Δυο μέλη της γερμανικής αστυνομίας τραυματίστηκαν, το ένα σοβαρά, όταν σημειώθηκε έκρηξη χθες Πέμπτη το βράδυ κοντά στην πύλη εγκατάστασης της αστυνομίας σε συνοικία του Βερολίνου, ανακοίνωσε η υπηρεσία τους.

«Περί τις 20:20 (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), σημειώθηκε σοβαρό συμβάν ασφαλείας στο επίπεδο του φράκτη» της εγκατάστασης, στη συνοικία Βίτεναου, στο βόρειο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ανέφερε η αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας μέσω X.

Έκαναν «περιπολία ασφαλείας ρουτίνας», εξήγησε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «άγνωστο αντικείμενο ανατινάχτηκε προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο και στα μάτια του αστυνομικού», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Η γυναίκα αστυνομικός υπέστη «ακουστικό τραύμα». Και στα δύο μέλη της αστυνομίας προσφέρεται ιατρική περίθαλψη.

Το εγκληματολογικό τμήμα ανέλαβε να διενεργήσει έρευνα.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για το «συμβάν».

Τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, καθώς χτυπήθηκε από πυροτέχνημα κατασκευασμένο παράνομα.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη Γερμανία πυροδοτώντας ισχυρά πυροτεχνήματα, ενώ περίπου 400 προσήχθησαν από την αστυνομία στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε προχθές Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

