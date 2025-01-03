Η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ θα είναι σκληρή. Να πώς...

Καθώς πλησιάζει η μέρα της ορκωμοσίας, είναι σαφές ότι ο επερχόμενος πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι έχει εντολή να θεσπίσει πολιτικές που θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο κύμα απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ. Αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα το τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός.

Η μετανάστευση υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εκτινάχθηκε σε επίπεδα απαράμιλλα για περισσότερο από έναν αιώνα, με την εκτιμώμενη καθαρή αύξηση να κυμαίνεται στα 8 εκατομμύρια μετανάστες κατά τα τέσσερα χρόνια της θητείας του, με την πλειοψηφία να διέρχεται παράνομα, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs.

Ο Μπάιντεν ήταν αποφασισμένος να αντιστρέψει τις σκληρές πολιτικές Trump 1.0 που περιόριζαν τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη μετανάστευση. Αλλά ο Μπάιντεν ποτέ δεν πλαισίωσε αυτό το σημαντικό ζήτημα με επιχειρήματα για τον μέσο Αμερικανό. Δεν υπήρξε ποτέ ένα «δόγμα Μπάιντεν»που να εξηγεί στους Αμερικανούς γιατί πίστευε ότι περισσότεροι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο θα μπορούσαν να έχουν όφελος για την Αμερική. Τελικά, αφού ο Τραμπ απέρριψε ένα δικομματικό νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της μετανάστευσης, ο Μπάιντεν επανέφερε μονομερώς αυστηρότερους περιορισμούς στα νότια σύνορα, αλλά ήταν πολύ αργά για να σώσει την υποψηφιότητά του ή εκείνη της Καμάλα Χάρις.

Τώρα οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό μεταναστών που γεννήθηκε στο εξωτερικό, πάνω από 15%, ενώ τα σύνορα θεωρούνται περισσότερο ευάλωτα παρά ασφαλή. Παράλληλα, το εκλογικό σώμα έχει αποδειχθεί επιρρεπές στη διχαστική, δαιμονοποιητική ρητορική του Τραμπ.

Τώρα που ο Τραμπ είναι έτοιμος να εφαρμόσει την κορυφαία εξαγγελία του, οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν αναμένεται να είναι ταχείς και σκληρές. Ειδικότερα, οι παρακάτω πέντε:

Ο νόμος περί αλλοδαπών εχθρών του 1798

Υπάρχει λόγος που ο Τραμπ και οι συνεργάτες του στην προεκλογική εκστρατεία περιέγραψαν επανειλημμένα τους μετανάστες ως «εισβολείς» και τις συνοριακές διελεύσεις ως «εισβολή». Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών για να «διώξει από τις ΗΠΑ όλα τα γνωστά ή ύποπτα μέλη συμμοριών, εμπόρους ναρκωτικών ή μέλη των καρτέλ».

Ο νόμος μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε καιρό πολέμου και η επίκλησή του από τον Τραμπ σίγουρα θα δημιουργήσει νομική πρόκληση. Αλλά το Κέντρο Δικαιοσύνης Μπρέναν έχει προειδοποιήσει ότι η ερμηνεία του νόμου είναι τόσο ευρεία που «ένας πρόεδρος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει εν καιρό ειρήνης στο πλαίσιο του ποινικού και του μεταναστευτικού δικαίου».

Ο Τραμπ έχει επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τον στρατό και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου εάν χρειαστεί. Υπάρχουν απαγορεύσεις και σε αυτό, αλλά θα μπορούσε ένα συντηρητικό δικαστήριο να επικυρώσει μία τέτοια εντολή.

Επιδρομές στον χώρο εργασίας

Ο Τομ Χόμαν, υποψήφιος του Τραμπ για «τσάρος των συνόρων» και πρώην εν ενεργεία επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), έχει δεσμευτεί να επαναφέρει τις επιδρομές στον χώρο εργασίας. Κάποτε βασικό στοιχείο επιβολής αντιμεταναστευτικών μέτρων σε προηγούμενες κυβερνήσεις, οι επιδρομές στο χώρο εργασίας έλαβαν τέλος από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας προκάλεσαν αναστάτωση στους εργοδότες και προκάλεσαν τρόμο στις κοινότητες των μεταναστών, αλλά ο Χόμαν είπε ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί.

Έχει πει ότι θα ξεκινήσει από το Σικάγο, που χαρακτηρίζεται η Μέκκα των μεταναστών, αλλά και πόλη καταφύγιο. Ο Χόμαν είπε πρόσφατα σε μια ομάδα πολιτών στην πολιτεία ότι «εάν ο δήμαρχος του Σικάγο δεν θέλει να βοηθήσει, μπορεί να κάνει στην άκρη. Αλλά αν μας εμποδίσει, αν εν γνώσει του φιλοξενεί έναν παράνομους, θα ξεκινήσω δίωξη εναντίον του». Ο Χόμαν έχει ήδη συναντηθεί με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, έναν πρώην αστυνομικό, ο οποίος δεσμεύτηκε για τη συνεργασία του παρά τους νόμους της πόλης του.

Ιθαγένεια κατά τη γέννηση

Ο Τραμπ έχει πει ότι σκοπεύει να ανατρέψει μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές των ΗΠΑ που λέει «ότι από όπου κι αν προέρχονται οι γονείς σου, αν έχεις γεννηθεί εδώ, είσαι Αμερικανός. Είναι μια αρχή που κατοχυρώνεται ειδικά στη 14η Τροποποίηση».

Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να παρακάμψει το Σύνταγμα με εκτελεστικό διάταγμα. Ο Τραμπ, ωστόσο, θα μπορούσε να δημιουργήσει χάος, δίνοντας εντολή στην κυβέρνηση να σταματήσει την έκδοση αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και διαβατηρίων σε απογόνους γονέων που δεν μπορούν να αποδείξουν το νομικό τους καθεστώς.

Προγράμματα για τους πρόσφυγες

Ο Μπάιντεν μείωσε εν μέρει τις παράνομες διελεύσεις των συνόρων επεκτείνοντας προγράμματα που επέτρεπαν τις νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων των αποφυλακίσεων για ανθρωπιστικούς λόγους. Ωστόσο, ο απερχόμενος πρόεδρος είπε ότι δεν θα ανανεώσει αυτές τις άδειες για τους περισσότερους από μισό εκατομμύριο μετανάστες που ήρθαν από τη Βενεζουέλα, την Αϊτή, την Κούβα και τη Νικαράγουα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Τραμπ αποκάλεσε την πολιτική του Μπάιντεν «εξωφρενική κατάχρηση της αποφυλάκισης με όρους» και επιδιώκει να την τερματίσει. Μπορεί επίσης να επιδιώξει τον τερματισμό ή τον αυστηρό περιορισμό της Προσωρινής Προστατευόμενης Κατάστασης, η οποία προστατεύει από την απέλαση περισσότερους από 800.000 μετανάστες από συγκεκριμένες χώρες.

Οι «dreamers»

Το μόνο στοιχείο που έδειξε ο Τραμπ για μια πιθανή προστατευτική δράση, ήταν για τους Dreamers. Πρόκειται για εκείνους που τούς έφεραν παράνομα στη χώρα ως παιδιά, πολλοί από τους οποίους έχουν γεράσει περιμένοντας κάτι περισσότερο από μια προσωρινή προστασία στη μοναδική πατρίδα που γνώρισαν ποτέ. Πόσο αληθινό όμως είναι αυτό; Εξαρτάται από τον Τραμπ, του οποίου το μηνύματα είναι συγκεχυμένα. Μία παρόμοια υπόσχεση είχε δώσει επίσης στην πρώτη του θητεία.

Οι σκληροπυρηνικοί στο Κογκρέσο έχουν ήδη εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την προστασία των Dreamers, το καθεστώς των οποίων βασίζεται σε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Ομπάμα του 2012 που ονομάζεται Deferred Action for Childhood Arrivals ή DACA. Το διάταγμα παρείχε μια προσωρινή ασπίδα προστασίας από απέλαση και άδειες εργασίας.

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ακόμη και στους μεγαλύτερους αμφισβητίες ότι ο Τραμπ σκοπεύει να ακολουθήσει τις δεκαετείς δεσμεύσεις του για πάταξη της μετανάστευσης. Αυτή τη φορά μάλιστα έχει μια έτοιμη ομάδα με εμπειρία και ένα συντηρητικό Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

Η Patricia Lopez είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει την πολιτική



Πηγή: The Washington Post

