Συρία: 24 νεκροί σε συγκρούσεις οργανώσεων προσκείμενων στην Τουρκία με κουρδικές δυνάμεις

Τουλάχιστον 24 μαχητές, σχεδόν όλοι μέλη ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Τουρκία, σκοτώθηκαν σε μάχες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ, συμμαχία με βασική συνιστώσα κουρδική ένοπλη οργάνωση), ανέφερε χθες Πέμπτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είκοσι τρία μέλη οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Άγκυρα και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου της Μάνμπιτζ, που αναφέρεται στις ΣΔΔ, έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «μη οριστικό» απολογισμό μαχών που είχαν έναυσμα εφόδους των προσκείμενων στην Τουρκία παρατάξεων σε δυο χωριά νότια της Μάνμπιτζ.

Η πόλη αυτή, που για χρόνια ελεγχόταν από τις κουρδικές δυνάμεις, έπεσε πρόσφατα στα χέρια οργανώσεων προσκείμενων στην Άγκυρα.

Τμήμα της περιοχής με κατά πλειονότητα αραβικό πληθυσμό παραμένει ωστόσο υπό τον έλεγχο του Στρατιωτικού Συμβουλίου της Μάνμπιτζ, στο οποίο συμμετέχουν μαχητές υπό την αιγίδα των ΣΔΔ, συμμαχίας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, οι εχθροπραξίες «συνεχίζονται νότια και ανατολικά της Μάνμπιτζ», ενώ οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «βομβαρδίζουν την περιοχή με drones και βαρύ πυροβολικό».

Από την πλευρά τους, οι ΣΔΔ ανακοίνωσαν πως απώθησαν επιθέσεις οργανώσεων προσκείμενων στην Τουρκία σε τομείς νότια και ανατολικά της πόλης Μάνμπιτζ.

Χθες «το πρωί, με την υποστήριξη πέντε τουρκικών drones, αρμάτων μάχης και σύγχρονων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, οι οργανώσεις των μισθοφόρων εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις» σε χωριά στην περιφέρεια της Μάνμπιτζ, τόνισαν σε ανακοίνωσή τους. «Οι μαχητές μας κατάφεραν να απωθήσουν όλες τις επιθέσεις, σκοτώνοντας δεκάδες μισθοφόρους και καταστρέφοντας έξι τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρμα μάχης», διαβεβαίωσαν.

Καθώς συμμαχία ανταρτών με κυρίαρχη τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, άλλοτε ο συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα) καταλάμβανε την εξουσία στη Δαμασκό την 8η Δεκεμβρίου έπειτα από αστραπιαία προέλαση, ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τουρκία εξαπέλυαν επίθεση στις κουρδικές δυνάμεις.

Οι ΣΔΔ συνεχίζουν να ελέγχουν πελώριους τομείς της βορειοανατολικής Συρίας και μέρος της επαρχίας Ντέιρ Εζούρ (ανατολικά).

Γενικά, τις περιοχές αυτές κυβερνούν αυτόνομα οι Κούρδοι, που έχουν σχηματίσει δικές τους διοικητικές δομές αφού αποχώρησε από εκεί ο στρατός του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ήδη από το αρχικό στάδιο του πολέμου στη Συρία, το 2011.

Μεταξύ του 2016 και του 2019, η Τουρκία διεξήγαγε τρεις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), της βασικής συνιστώσας των ΣΔΔ, αποσπώντας τον έλεγχο δυο μεγάλων ζωνών στα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

