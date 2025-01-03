Μεξικό: Αιματηρή αρχή της χρονιάς σε δυο πολιτείες

Πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί ανήμερα την Πρωτοχρονιά στη μεξικανική πολιτεία Σιναλόα —κατά τις αρχές, έπεσαν θύματα του πολέμου μεταξύ δυο φραξιών ισχυρού καρτέλ—, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στη Γουαναχουάτο, την πολιτεία που δοκιμάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εξαιτίας του ατελείωτου κύματος βίας στη χώρα.

Τα πέντε πτώματα βρέθηκαν σε τρεις τοποθεσίες στη Σιναλόα (βορειοδυτικά), ανέφερε χθες η πολιτειακή εισαγγελία σε ανακοίνωσή της, γνωστοποιώντας πως άρχισε να διενεργεί τρεις έρευνες.

Τα τρία από τα πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος δρόμου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν επιβεβαίωσε ότι είχαν αποκεφαλιστεί, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα του μεξικανικού Τύπου.

Οι κάτοικοι είναι πλέον όμηροι του πολέμου μέσα στο καρτέλ Σιναλόα — ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 651 ανθρώπους, χωρίς να λογαριάζονται άλλοι 513 αγνοούμενοι, από την 9η Δεκεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα τα οποία δημοσίευσε χθες Πέμπτη η εφημερίδα La Jornada.

Στον πόλεμο αυτόν αναμετρώνται άνθρωποι των γιων του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ιδρυτή της συμμορίας, με πιστούς στον πρώην σύμμαχό του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Ο Τσάπο εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ. Ο Μάγιο συνελήφθη στις ΗΠΑ την 25η Ιουλίου και κατηγορεί έναν από τους γιους του Τσάπο πως τον παρέδωσε στους Αμερικανούς.

Εξάλλου, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε την Τετάρτη εναντίον εστιατορίου στην πολιτεία Γουαναχουάτο, σύμφωνα με τον Τύπο.

Η Γουαναχουάτο, πολιτεία με έκταση χονδρικά ίση με αυτήν του Βελγίου, είναι η πολιτεία όπου καταγράφεται ο υψηλότερος αριθμός φόνων στη χώρα τα τελευταία χρόνια: 3.746 το 2023, σύμφωνα με το μεξικανικό στατιστικό ινστιτούτο.

Βιομηχανική περιοχή και τουριστικός προορισμός, η Γουαναχουάτο έχει και αυτή μετατραπεί σε πεδίο μάχης μεταξύ ισχυρού καρτέλ (Νέα Γενιά του Χαλίσκο) και τοπικής μαφιόζικης οργάνωσης (Σάντα Ρόσα δε Λίμα).

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη την αντικατάσταση πολιτειακού εισαγγελέα που βρισκόταν στο αξίωμα για πάνω από 15 χρόνια.

«Πιστεύω πως είναι καλό που ο εισαγγελέας αποχώρησε από τη θέση. Είναι καταφανές πως ήταν ανεπαρκής στον ρόλο», σχολίασε η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της χρονιάς, χθες το πρωί.

Η πρόεδρος, εκλεγμένη με κόμμα της εθνικιστικής αριστεράς, επιρρίπτει ευθύνες για το επίπεδο της βίας που σαρώνει τη Γουαναχουάτο στην πολιτειακή κυβέρνηση, η οποία ανήκει στη δεξιά συντηρητική αντιπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

