Ανάμικτες είναι οι αντιδράσεις στην προγραμματική συμφωνία που ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), μόλις 45 ημέρες μετά τη διεξαγωγή των πρόωρων εκλογών.

Η αρχηγός των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράτνερ έκανε λόγο για «μεγάλη απογοήτευση», τονίζοντας ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε είναι «ηρεμιστικό χάπι, τη στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται τονωτική ένεση». Είναι θλιβερό να βλέπει κανείς ότι ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς δεν έχει τίποτα από τον Κόνραντ Αντενάουερ και καθόλου θάρρος, πρόσθεσε η κυρία Μπράντνερ, η οποία μίλησε ακόμη για έλλειψη πολιτικής για τους νέους, αλλά και για απουσία πρόβλεψης χρηματοδότησης για κάθε απόφαση.

Ως «κείμενο συνθηκολόγησης» του Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε το κυβερνητικό πρόγραμμα η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, υποστηρίζοντας ότι ο αρχηγός του CDU «παραδόθηκε στο SPD» και «δεν τήρησε καμία προεκλογική του υπόσχεση», ενώ η συμφωνία δεν αντιμετωπίζει τις σημαντικές προκλήσεις της χώρας.

Από την Αριστερά, η αρχηγός Ινές Σβέρντνερ χαρακτήρισε την προγραμματική συμφωνία αποτέλεσμα «άγνοιας και απελπισίας, χωρίς φαντασία ή κοινωνική πυξίδα» και εκτίμησε ότι αυτή η πολιτική θα ανοίξει τον δρόμο για την ακροδεξιά.

Η αρχηγός της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) προέβλεψε «ύφεση Μερτς» («Merzession») και σχολίασε ότι η συμφωνία των κομμάτων δεν δίνει απαντήσεις στην οικονομική κρίση.

Από την πλευρά της οικονομίας, η Ένωση Γερμανικών Οικοδομικών Επιχειρήσεων εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ίδρυση υπουργείων Συγκοινωνιών και Δόμησης, εκτιμώντας ότι η ισχυροποίηση των δύο τομέων σε πολιτικό επίπεδο θα ωφελήσει τον κλάδο. Η Ένωση Οικογενειακών Επιχειρήσεων από την πλευρά της αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι οι αποφάσεις παραπέμπουν σε μοντέλο «συνέχεια ως έχει» και εκτιμά ότι δεν υλοποιείται η προαναγγελθείσα «οικονομική καμπή». Η Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων επαινεί τους μελλοντικούς οικονομικούς εταίρους θεωρώντας ότι «δίνουν ώθηση» στις νέες εταιρίες με τις αποφάσεις τους, ενώ ο επικεφαλής της Ένωσης Επιχειρήσεων Πληροφορικής Bitkom, Ραλφ Βίντερκρεστ, στάθηκε στην ίδρυση υπουργείου για την Ψηφιακή Μετάβαση και τον Εκσυγχρονισμό του Κράτους, μιλώντας για «ορόσημο» και «μήνυμα αλλαγής» από τη νέα κυβέρνηση. Η Κεντρική Ένωση Γερμανικών Βιοτεχνιών βλέπει τη συμφωνία ως «αποτελεσματικό φάρμακο, αλλά πικρό χάπι». «Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν, αλλά το εάν αυτό τελικά θα οδηγήσει σε πραγματική οικονομική ανάκαμψη, μένει να φανεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιεργκ Ντίτριχ.

Η επικεφαλής των «σοφών» της γερμανικής οικονομίας Μόνικα Σνίτσερ χαιρέτισε την ταχεία επίτευξη συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς τη «σωστή και σημαντική ενόψει των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων». Η κυρία Σνίτσερ επαίνεσε τις πρωτοβουλίες για μείωση της γραφειοκρατίας και μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, σημείωσε ωστόσο ότι λείπει «η επειγόντως αναγκαία συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση προκειμένου να διατηρηθεί το σύστημα οικονομικά βιώσιμο». Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για τη Γερμανία Ρόμπιν Βίνκλερ επαίνεσε επίσης την ταχύτητα επίτευξης συμφωνίας, σχολίασε όμως ότι λείπουν βασικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και στο συνταξιοδοτικό. «Οι συμφωνημένες επενδύσεις στις υποδομές πρέπει να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα προκειμένου να μετριαστεί το επικείμενο εμπορικό σοκ και να αποτραπεί η τρίτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης», ανέφερε ακόμη ο κ. Βίνκλερ.

