Κουρτς: Ο Τραμπ είναι «πολιτικό ζώο» - Η Ρωσία δεν θα υπαναχωρήσει 

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι “πολιτικό ζώο”, όχι ο τυπικός πολιτικός. Του αρέσει το πολιτικό παιχνίδι... Όμως είναι και θέμα προσωπικών σχέσεων». Αυτό τόνισε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς στη σκιά των σαρωτικών δασμών που επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Συνομιλώντας με τη δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ Ηλιάνα Μάγρα, ο Σεμπάστιαν Κουρτς ανέφερε πως θεωρεί ότι ο δρόμος για την Ευρώπη είναι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Τραμπ, όπως και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για το ουκρανικό, ενώ στήριξε την ισραηλινή πολιτική στη Μέση Ανατολή.

«Θέμα διαπραγμάτευσης»

«Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν τους Δημοκρατικούς, και έλεγαν αρνητικά σχόλια για τον Τραμπ όταν έχασε (τις εκλογές), και οι σχέσεις τους δεν είναι οι καλύτερες. Πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με όποιον εκλέγεται στις ΗΠΑ, είναι θέμα προσωπικών σχέσεων», επανέλαβε με νόημα, επικαλούμενος την εμπειρία του από τις συναντήσεις που είχε ως καγκελάριος με τον πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρτς, ο πρόεδρος Τραμπ πρώτα λέει κάτι αδιανόητο, και μετά αρχίζει να διαπραγματεύεται και το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης, επισήμανε.

«Η Ευρώπη δεν είναι το κέντρο του κόσμου για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο όπως νομίζουμε εμείς. Μια ελεύθερη εμπορική ζώνη στον δυτικό κόσμο θα ήταν το ιδανικό σενάριο... Πρέπει να διαπραγματευτούμε», είπε. Σύμφωνα με τον πρώην καγκελάριο κύριος στόχος του Τραμπ είναι η Κίνα.

Στην πρώτη θητεία Τραμπ, δεν ήταν προετοιμασμένοι, τώρα είναι, ό,τι κάνουν είναι καλά προετοιμασμένο, και το έλεγαν προεκλογικά εξήγησε. «Είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου όχι του προστατευτισμού προσωπικά. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να φοβούνται τον ανταγωνισμό».

Στο μεταναστευτικό άλλαξε η οπτική και στην Ευρώπη, παρατήρησε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι θέσεις του δικαιώθηκαν. Καταλαβαίνω τι λένε στις ΗΠΑ που θέλουν να ελέγξουν τη μετανάστευση τόνισε.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Για τη στάση του Κρεμλίνου σχολίασε ότι «ποτέ δεν πίστευα ποτέ ότι η Ρωσία θα φτάσει τόσο μακριά. Ξέρω Ουκρανούς, είμαι βαθιά σοκαρισμένος που πεθαίνουν και υποφέρουν καθημερινά τόσοι άνθρωποι. Όμως η Ρωσία δεν θα παραδοθεί και δεν θα υπαναχωρήσει. Δυνητική λύση για τον πόλεμο είναι η διαπραγμάτευση, δεν βλέπω σενάριο νίκης είτε για την Ουκρανία ή τη Ρωσία, το πιθανότερο θα μείνουν τα πράγματα ως έχουν και οι Ουκρανοί θα συνεχίσουν να υποφέρουν, είναι στην ίδια ή και λίγο χειρότερη θέση σε σχέση με πέρυσι».

Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ουκρανούς, αλλά δεν βλέπω άλλη οδό, σημείωσε ο κ. Κουρτς.

«Έχω συναντηθεί 10 φορές με τον Πούτιν, έχω συναντηθεί και με άλλους Ρώσους αξιωματούχους, και πρέπει να αποφύγουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη, επέμεινε ο Σεμπάστιαν Κουρτς. Δεν συμφωνώ ότι στόχος τους είναι ο πόλεμος με την Ευρώπη (...) πρέπει να βρούμε τρόπο για συμφωνία με τον Πούτιν».

Μεσανατολικό

«Ελπίζω», τόνισε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, «ότι στο μέλλον το Ιράν θα έχει λιγότερη όρεξη να στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις… θα συνεχίσει να δέχεται πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας σχολίασε πως η ιδέα για επενδύσεις στη Γάζα για μια Γάζα βιώσιμη, ειρηνική επισκέψιμη είναι μια καλή ιδέα. «Το Ισραήλ φροντίζει για την ασφάλεια του μετά και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, η χώρα έχει καθήκον να καταστρέψει οργανώσεις όπως η Χαμάς. Και να καταστραφεί η τρομοκρατική οργάνωση όμως, προειδοποίησε, η ιδέα της Χαμάς θα συνεχίσει να υπάρχει, χρειάζεται η Γάζα να ξανακτιστεί σε ειρηνικές βάσεις».



