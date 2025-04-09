Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Elabe, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, το 62% των Γάλλων θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει μια αποφασιστική απάντηση στην επίθεση οικονομικού προστατευτισμού που δέχεται από τις ΗΠΑ, επιβάλλοντας ανάλογους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα που εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Από την άλλη, το 36% των Γάλλων θεωρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για να αποφύγει την κλιμάκωση των εντάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν εμπορικό πόλεμο.

Εξάλλου, το 84% των ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία για την οικονομική κατάσταση στη Γαλλία. Ειδικότερα, το 78% δηλώνει ότι ανησυχεί για τα παιδιά του, το 78% για την αγοραστική του ικανότητα, το 74% για την απασχόληση και το 64% για τις αποταμιεύσεις του.

Τέλος, το 27% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα πληγεί κυρίως ο κλάδος των οινοπαραγωγών, το 12% ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, το 11% ο κλάδος των προϊόντων πολυτελείας και το 8% ο αγροτικός τομέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

