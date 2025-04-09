Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την Τετάρτη, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στο Ομάν.

Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων στοχεύει πέντε οντότητες και ένα άτομο στο Ιράν που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως μεταδίδει το CNN.

«Η απερίσκεπτη επιδίωξη πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος παραμένει σοβαρή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ σε δήλωσή του. «Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα εργαλεία και τις Αρχές για να εμποδίσει κάθε προσπάθεια του Ιράν να προωθήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ευρύτερη αποσταθεροποιητική του ατζέντα».

Παρόλο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει διάλογο με το Ιράν, η κυβέρνησή του συνεχίζει τις κυρώσεις μέγιστης πίεσης που ξεκίνησε κατά την πρώτη του θητεία.

Σε άρθρο γνώμης στην Washington Post, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Seyed Abbas Araghchi είπε ότι η «επιμονή της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική της «μέγιστης πίεσης» πριν από οποιαδήποτε διπλωματική συνομιλία» έχει αυξήσει τη δυσπιστία και τις αμφιβολίες του Ιράν σχετικά με την «ειλικρίνεια των προθέσεων των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

