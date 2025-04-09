«Ευθύνη για την Γερμανία», τιτλοφορείται η προγραμματική συμφωνία στην οποία κατέληξαν σήμερα η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). Ο αρχηγός του CDU και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε την συμφωνία ως «ισχυρό μήνυμα» προς τους πολίτες της Γερμανίας και προς την Ευρώπη, έκανε λόγο για «πολιτικό κέντρο» το οποίο θα λύσει τα προβλήματα, ενώ, απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε «η Γερμανία επέστρεψε στην πορεία της». Η εκλογή του νέου καγκελάριου από την Bundestag αναμένεται στις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία, η κυβέρνηση θα αυστηροποιήσει την μεταναστευτική πολιτική, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων «επίθεση επαναπατρισμών», σταδιακή κατάργηση των εθελοντικών προγραμμάτων ενσωμάτωσης από τα κρατίδια, κατάργηση της «πολιτογράφησης τούρμπο» που επέτρεπε την απόκτηση υπηκοότητας ακόμη και εντός τριών ετών, ενώ θα περιορίσει και το πρόγραμμα της οικογενειακής επανένωσης. Οι πρόσφυγες υπό καθεστώς περιορισμένης προστασίας θα μπορούν να φέρουν μέλη της οικογένειάς τους στην Γερμανία μόνο έπειτα από δύο χρόνια μετά τη δική τους άφιξη. Σταδιακά επίσης θα καταργηθεί η καταβολή μετρητών στους πρόσφυγες, στους οποίους θα παρέχονται μόνο προπληρωμένες κάρτες για την αγορά συγκεκριμένων ειδών. Στόχος της νέας κυβέρνησης θα είναι επιπλέον ο περιορισμός στο μισό των αφίξεων από την «βαλκανική οδό», από 50.000 σε 25.000 ετησίως. Οι μελλοντικοί εταίροι συμφώνησαν ακόμη ότι δεν θα επιβληθεί όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, εγκαταλείποντας την σχετική εισήγηση των Σοσιαλδημοκρατών.

Στην οικονομία, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις εταιρίες θα μειωθεί σταδιακά κατά μία μονάδα, ξεκινώντας από το 2028. Χωρίς μεταβολή παραμένει σε ισχύ η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ ο φόρος ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί «στο ελάχιστο ευρωπαϊκό» επίπεδο. Μείωση θα γίνει και στους φόρους για τα μικρομεσαία εισοδήματα και θα καταργηθεί το «επίδομα του πολίτη», το οποίο θα αντικατασταθεί από μια «βασική ασφάλεια για όσους αναζητούν εργασία». Στο ίδιο πνεύμα, οι άνεργοι θα πρέπει να αναζητούν ενεργά εργασία και, σε αντίθετη περίπτωση, θα χάνουν τα προνοιακά οφέλη τους.

Στην εξωτερική πολιτική, για πρώτη φορά δηλώνεται ευθέως ότι η γερμανική διπλωματία πρέπει να υπηρετεί τα γερμανικά εθνικά και οικονομικά συμφέροντα. «Η πολιτική μας για την αναπτυξιακή συνεργασία καθοδηγείται τόσο από αξίες όσο και από συμφέροντα. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα συμβαδίζουν με τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας και της οικονομικής πολιτικής μας», αναφέρεται στο κείμενο, όπου δεν υπάρχει πλέον σημείωση για την «φεμινιστική εξωτερική πολιτική» που είχε επιβάλει στην συμφωνία της απερχόμενης κυβέρνησης η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

