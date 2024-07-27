Γάζα: Βομβάρδισαν σχολείο οι Ισραηλινές δυνάμεις - Τουλάχιστον 30 νεκροί

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας, ανακοίνωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας, ενώ ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας και το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς έδωσε τον απολογισμό των νεκρών από το πλήγμα στο σχολείο στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ, μια από τις πολυπληθέστερες περιοχές με εκτοπισμένες οικογένειες προσθέτοντας ότι ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 100.

Ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι στοχοθέτησε "ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου Καντίτζα στην κεντρική Γάζα".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχολείο χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον στρατιωτών και ως κρυψώνα όπλων και ο Ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους πολίτες πριν από το χτύπημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Αλ Ακσα του Ντέιρ αλ Μπαλάχ, ενώ κάποιοι μετέβησαν εκεί πεζή με αιματοβαμμένα ρούχα.

Σε προηγούμενα ανάλογα χτυπήματα με στόχο πολιτικές υποδομές, ο Ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Χαμάς ότι εξέθεσε σε κίνδυνο τους πολίτες και ότι ενεργεί σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες χρησιμοποιώντας ως κάλυψη σχολεία και νοσοκομεία, κάτι το οποίο διαψεύδει η ισλαμιστική ένοπλη οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

