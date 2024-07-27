Γαλλικά τρένα: 7 στα 10 τρένα υψηλής ταχύτητας θα κινηθούν σήμερα, σύμφωνα με την SNCF

Κατά μέσον όρο 7 στα 10 τρένα υψηλής ταχύτητας θα κινούνται στη διάρκεια της σημερινής ημέρας στη Γαλλία στον βόρειο, τον δυτικό και τον νοτιοδυτικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF σήμερα, μία ημέρα μετά τις ενέργειες δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν κατά του σιδηροδρομικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και το χάος που προκλήθηκε στις μετακινήσεις.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων προέβλεψε επίσης μέσες καθυστερήσεις μίας ως δύο ωρών στους τρεις αυτούς σιδηροδρομικούς άξονες, σημειώνοντας επίσης ότι η κυκλοφορία «στον βόρειο άξονα» εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα.

Τη Δευτέρα η ομαλοποίηση της κίνησης

Η κίνηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία αναμένεται να επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα μέχρι τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Πατρίς Βεργκριέτ μετά τις ενέργειες δολιοφθοράς που σημειώθηκαν στο δίκτυο και προκάλεσαν χθες χάος στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

"Η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται τη Δευτέρα", είπε ο υπουργός στους δημοσιογράφους στη διάρκεια ενημέρωσης για την εξέλιξη της κατάστασης.

