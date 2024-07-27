Λογαριασμός
Διαρροή καυσίμου από το τάνκερ που βυθίστηκε στις Φιλιππίνες – Ορατός ο φόβος για περιβαλλοντική καταστροφή - Φωτογραφίες

Η ακτοφυλακή υποβαθμίζει την έκταση της διαρροής - Πλοίο αφαίρεσης του πετρελαίου κατευθύνεται στο σημείο του ναυαγίου

Φιλιππίνες - ναυάγιο: Αρχισε να διαρρειε καύσιμο από το βυθισμένο τάνκερ

Μέρος του φορτίου των 1,4 εκατομμυρίων λίτρων βιομηχανικού καυσίμου που μετέφερε το πετρελαιοφόρο MT Terra Nova - το οποίο που βυθίστηκε την Πέμπτη  σε βάθος 34 μέτρων ανοιχτά της Μανίλας -  άρχισε να διαρρέει στην θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, υποβαθμίζοντας σε αυτό το στάδιο την έκταση της διαρροής.

Δύτες που επιθεωρούν το κύτος του πλοίου διαπίστωσαν «ελάχιστη διαρροή» από τις βαλβίδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής, ο υποναύαρχος Αρμάντο Μπαλίλο, προσθέτοντας ότι προς το παρόν η κατάσταση «δεν είναι ανησυχητική».

Λίγο νωρίτερα η ακτοφυλακή είχε ανακοινώσει ότι θέλει να αποτρέψει «περιβαλλοντική καταστροφή»,  ανακτώντας το συντομότερο δυνατό το καύσιμο που μετέφερε το τάνκερ. 

Πλοίο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το ανακτηθέν πετρέλαιο κατευθύνεται στο σημείο του ναυαγίου, διευκρίνισε ο Μπαλίλο.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει την επιχείρηση αφαίρεσης του φορτίου πετρελαίου και τη διοχέτευσή του σε άλλο σκάφος έχει λάβει οδηγία να αρχίσει τις εργασίες αύριο, Κυριακή, «αν είναι δυνατόν».

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση αυτή μπορεί να διαρκέσει επτά ημέρες.

