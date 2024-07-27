Μέρος του φορτίου των 1,4 εκατομμυρίων λίτρων βιομηχανικού καυσίμου που μετέφερε το πετρελαιοφόρο MT Terra Nova - το οποίο που βυθίστηκε την Πέμπτη σε βάθος 34 μέτρων ανοιχτά της Μανίλας - άρχισε να διαρρέει στην θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, υποβαθμίζοντας σε αυτό το στάδιο την έκταση της διαρροής.
🗺 Oil spill extent map in Manila Bay
The Philippine Space Agency (PhilSA) has generated a map showing the extent of the possible oil spill in Manila Bay due to the sinking of MT Terra Nova. pic.twitter.com/mF5ekRhhv3— Philippine Space Agency (@PhilSpaceAgency) July 26, 2024
Δύτες που επιθεωρούν το κύτος του πλοίου διαπίστωσαν «ελάχιστη διαρροή» από τις βαλβίδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής, ο υποναύαρχος Αρμάντο Μπαλίλο, προσθέτοντας ότι προς το παρόν η κατάσταση «δεν είναι ανησυχητική».
Λίγο νωρίτερα η ακτοφυλακή είχε ανακοινώσει ότι θέλει να αποτρέψει «περιβαλλοντική καταστροφή», ανακτώντας το συντομότερο δυνατό το καύσιμο που μετέφερε το τάνκερ.
Gezonken olietanker MT Terra Nova in Filipijnen begint lading te lekken— Transport Online (@transportonline) July 27, 2024
Lees meer: https://t.co/olxw4f5gbM pic.twitter.com/0L6WbOhdY7
Πλοίο που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει το ανακτηθέν πετρέλαιο κατευθύνεται στο σημείο του ναυαγίου, διευκρίνισε ο Μπαλίλο.
Η εταιρεία που έχει αναλάβει την επιχείρηση αφαίρεσης του φορτίου πετρελαίου και τη διοχέτευσή του σε άλλο σκάφος έχει λάβει οδηγία να αρχίσει τις εργασίες αύριο, Κυριακή, «αν είναι δυνατόν».
Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση αυτή μπορεί να διαρκέσει επτά ημέρες.
