Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέες εντολές εκκένωσης περιοχών της Χαν Γιουνίς, διευρύνοντας την επιχείρησή του εντός και γύρω από την πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν ήδη εκτοπιστεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εδώ και μέρες.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι πάνω από 180.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί για να γλιτώσουν από τις μάχες στην Χαν Γιουνίς από τη Δευτέρα που ξεκίνησε νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην περιοχή αυτή, μετά την εύρεση των πτωμάτων πέντε ομήρων που είχαν σκοτωθεί στην άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε τη Δευτέρα εντολή για την εκκένωση κάποιων τμημάτων της Χαν Γιουνίς, συμπεριλαμβανομένου τομέα που είχε προηγουμένως κηρυχθεί ασφαλής ανθρωπιστική ζώνη. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε την επιχείρηση αυτή για να δώσει τέλος στην εκτόξευση ρουκετών από αυτήν την περιοχή προς το Ισραήλ.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε στην Χαν Γιουνίς επιχείρηση διάσωσης και ανέκτησε τα πτώματα των πέντε ομήρων, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν δύο έφεδροι και δύο κληρωτοί στρατιώτες.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, 111 εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και από αυτούς οι 39 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα, ο στρατός έδωσε εντολή στους κατοίκους αρκετών συνοικιών της Χαν Γιουνίς "να απομακρυνθούν προσωρινά προς την ανθρωπιστική ζώνη της Αλ Μαουάσι", η οποία έχει υποστεί προσαρμογές, τις δεύτερες αυτού του είδους σε μια εβδομάδα, διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός.

Οι νέες εντολές εκκένωσης έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό της ανθρωπιστικής ζώνης, υποχρεώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε στριμωγμένες αυτοσχέδιες σκηνές, σύμφωνα με παρατηρητές.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Χαν Γιουνίς από τη Δευτέρα.

Τους τελευταίους μήνες ο ισραηλινός στρατός έχει επιστρέψει σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας όπου προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν πλέον μαχητές της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που προκάλεσε τον θάνατο 1.197 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους πολιτών, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χαμάς στη Γάζα, στην οποία έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 39.258 άνθρωποι και 90.589 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, το οποίο δεν διευκρινίζει τον αριθμό των πολιτών και τον αριθμό των μαχητών που έχουν σκοτωθεί.

