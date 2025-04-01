Η επανέναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 322 παιδιών μέσα σε δέκα ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η UNICEF.

«Η κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός και η επανέναρξη εντατικών βομβαρδισμών και χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας είχε αποτέλεσμα κατά πληροφορίες τον θάνατο τουλάχιστον 322 παιδιών και τους τραυματισμούς άλλων 609», με άλλα λόγια «κατά μέσο όρο 100 παιδιά σκοτώνονταν ή ακρωτηριάζονταν καθημερινά τις προηγούμενες δέκα ημέρες», εξηγεί δελτίο Τύπου της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία.

«Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά ήταν εξαναγκαστικά εκτοπισμένα, είχαν βρει καταφύγιο σε σκηνές, ή σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές», συνέχισε η UNICEF, καθώς σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Η UNICEF διευκρίνισε πως στους αριθμούς συμπεριλαμβάνονται παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε επίθεση την 23η Μαρτίου εναντίον του τμήματος χειρουργικών επεμβάσεων του νοσοκομείου Νάσερ, στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο στρατός του Ισραήλ ξανάρχισε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις τη 18η Μαρτίου, εξαπολύοντας σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και κατόπιν χερσαίες επιχειρήσεις, βάζοντας τέλος στους δυο μήνες ανακωχής με τη Χαμάς, που είχε τεθεί σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου.

«Η κατάπαυση του πυρός πρόσφερε δίχτυ ασφαλείας το οποίο τα παιδιά της Γάζας είχαν ανάγκη απελπιστικά», τόνισε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου.

Πλέον όμως τα παιδιά της Γάζας «βυθίστηκαν ξανά σε κύκλο φονικής βίας και στερήσεων», συμπλήρωσε.

Από την επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.001 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς. Ο απολογισμός των θυμάτων στον θύλακο έφτασε τους τουλάχιστον 50.357 νεκρούς αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από το σύνολο αυτό, πάνω από 15.000 θύματα ήταν παιδιά, θύμισε η UNICEF.

