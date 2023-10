Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη Γάζα, λένε οι τοπικές Αρχές Κόσμος 16:06, 16.10.2023 linkedin

Τουλάχιστον 2.750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 9.700 έχουν τραυματιστεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας ότι 58 σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.250 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη