Redut: Η νέα ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση που αντικατέστησε την Wagner

Η ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Redut (Ρεντούτ) είναι η νέα Wagner, με τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της να έχει αναλάβει η Κύρια Διεύθυνση Κατασκοπείας του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, τις οποίες επικαλείται η ρωσική υπηρεσία του BBC, η οργάνωση στρατολογεί μισθοφόρους, μεταξύ των οποίων και πρώην συνεργάτες της Wagner, η οποία και τυπικά διαλύθηκε με τον θάνατο του ιδρυτή και αρχηγού της, Γεβγκένι Πριγκόζιν σε αεροπορικό δυστύχημα, στις 23 Αυγούστου 2023.

Η Redut αριθμεί αυτή τη στιγμή περισσότερα από 7.000 άτομα και από την έναρξη της ρωσικής εισβολής η οργάνωση συμμετείχε στις εχθροπραξίες στις περιοχές Ντονέτσκ, Χαρκόβου, Κιέβου και Λουγκάνσκ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Up4ldmPd9Z



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MIIFxg5O1D