Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής Ισραήλ – Χαμάς, η παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε χθες 4 σορούς, εκ των οποίων αποδείχθηκε ότι οι 3 ανήκαν σε ισραηλινούς ομήρους και η μία σε νεκρό Παλαιστίνιο, κάτοικο της Γάζας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ παρέδωσε τα πτώματα 45 Παλαιστινίων κρατούμενων που πέθαναν στις ισραηλινές φυλακές.

Τα λείψανα των 45 Παλαιστινίων έφτασαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιουνίς, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, οι σοροί έφεραν εμφανή σημάδια βασανιστηρίων, ακρωτηριασμού και εκτέλεσης στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων δεμένων χεριών και δεμένων ματιών, υποδεικνύοντας ότι τα θύματα υπέστησαν σοβαρές παραβιάσεις πριν δολοφονηθούν.

Yesterday, Israeli occupation authorities transferred the bodies of 45 Palestinians to the International Committee of the Red Cross.



According to the Palestinian Ministry of Health, the bodies bore clear signs of torture, mutilation, and field execution, including bound hands… pic.twitter.com/94O3HUfaZB — Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2025

Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σκοπεύει σήμερα να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

