Η Τουρκία ετοιμάζεται να αναπτύξει προσωπικό στη Γάζα για να συμβάλει στις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και στις αποστολές έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης σορών Ισραηλινών ομήρων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κίνηση έχει λάβει την έγκριση του Ισραήλ, παρά τις μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ των κυβερνήσεων του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η αποστολή Τούρκων διασωστών πραγματοποιείται τη στιγμή που Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Χαμάς ότι παραβιάζει την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν έχει επιστρέψει εγκαίρως όλες τις σορούς των 28 ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ το σχέδιο του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς έχει απελευθερώσει τους 20 εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει τις σορούς άλλων εννέα, οι οποίοι είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία είτε σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο.



