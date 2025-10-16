Άγνωστοι χάκερς «χτυπήσαν» τα συστήματα δημόσιων μεγαφωνιών και τις οθόνες με πληροφορίες πτήσεων σε αεροδρόμια του Καναδά και των ΗΠΑ, μεταδίδοντας για αρετή ώρα μηνύματα υπέρ της Παλαιστίνης και της Χαμάς και κατά του Ισραήλ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Pro-Hamas hack briefly hits Windsor airport screens and PA system https://t.co/w3J9PvSuib October 16, 2025

Οι χάκερς - που υπογράφουν στα social media ως Siberislam - χτύπησαν στα Καναδέζικα αεροδρόμια Κελόουνα, Βικτόρια στη Βρετανική Κολομβία και Ουίνδσορ στο Οντάριο.

Αντίστοιχα μηνύματα παρουσιάστηκαν και στις οθόνες του διεθνούς αεροδρομίου Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια.

Στα μηνύματα υπέρ της Χαμάς υπήρχαν φράσεις όπως «το Ισραήλ έχασε τον πόλεμο, η Χαμάς κέρδισε», καθώς και προσβολές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο οι χάκερς αποκάλεσαν «γουρούνι».

Επίσης, σύμφωνα με βίντεο χρηστών στο Χ, από τα μεγάφωνα ακουγόταν στρατιωτικά εμβατήρια της Χαμάς και η φωνή του Αμπού Ομπάιντα, του επί σειρά ετών εκπρόσωπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς που σκοτώθηκε στη Γάζα τον Αύγουστο.

Amerikan Havalimanlarına Siber Akın!



Mütarrif kod Siber Akıncı, “Ebu Ubeyde'nin Cellatları” adıyla Harrisburg, Kelowna, Victoria ve Rogue Valley Medford havaalanlarının ses/görüntü sistemlerine siber saldırı düzenledi. Sistemlerden Kassam marşı ve Ebu Ubeydenin sesi yayınlandı. pic.twitter.com/mu9OL3Jtow — Akıncı Mecra (@akincimecra) October 15, 2025

Σύμφωνα με το Fox News, ο χάκερ που απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα του αεροδρομίου Χάρισμπεργκ, ακούγεται σε ηχογραφημένο 10λεπτο μήνυμα να συστήνεται - με αλλοιωμένη, γυναικεία φωνή - ως ο Τούρκος Cyber ​​Islam και λέει από το ηχείο «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Γ@μ..τε τον Νετανιάχου και Τραμπ».

