Τις σορούς άλλων δύο ομήρων, των Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες το βράδυ από τη Χαμάς, ταυτοποίησε σήμερα το Ισραήλ.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο "Pink", ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

19 όμηροι παραμένουν στη Γάζα

Με την τελευταία παράδοση και ταυτοποίηση, μόνο 9 λείψανα - από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας – έχουν επαναπατριστεί στο Ισραήλ.

Οι σοροί άλλων 19 ομήρων παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια στον παλαιστινιακό θύλακα, με σοβαρές πιθανότητες να μην ανακτηθούν ποτέ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι τήρησε την συμφωνία και παρέδωσε στο Ισραήλ όλους τους αιχμαλώτους εν ζωή, καθώς και τα πτώματα «στα οποία είχαμε πρόσβαση».

«Όσον αφορά τα πτώματα που απομένουν, η ανάκτησή τους και η ανάσυρσή τους θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό», δήλωσε η οργάνωση, τονίζοντας «ότι καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να κλείσουμε αυτό το θέμα».

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ απαιτούσε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 72 ωρών που έληξε τη Δευτέρα.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει (όλους τους νεκρούς ομήρους) στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας. Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ισραήλ: «Η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερα πτώματα από όσα ισχυρίζεται»

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, το Ισραήλ ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η Χαμάς δεν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την ανάκτηση των πτωμάτων των νεκρών Ισραηλινών ομήρων, προσθέτοντας ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει, έως ότου αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση σε περισσότερα πτώματα από όσα ισχυρίζεται.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ένας μικρός αριθμός σορών θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά ισχυρίζονται ότι μεταξύ 15 και 20 θα μπορούσαν να επιστραφούν γρήγορα.



