Τις... υψηλές πτήσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα συνέχισε το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ολυμπιακός!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες στην Ευρωλίγκα και έκτη στα επτά τελευταία στη διοργάνωση, επικρατώντας πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, μπήκε κάπως «κρύος» στο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, επιτρέποντας έτσι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ να του κάνει ζημιά από την περιφέρεια. Τα δύο τρίποντα του Κόλσον και το ένα του Σόρκιν, έγραψαν το 11-5 στο 4ο λεπτό, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει νωρίς τάιμ άουτ. Η ολιγόλεπτη διακοπή «καθάρισε» το μυαλό των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι και μπήκαν με ένταση και πίεση στο παιχνίδι τους και χάρη στις καλές άμυνες και τα καλάθια των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, μείωσαν στον πόντο (12-13) ένα λεπτό αργότερα.

Στη συνέχεια, οι Ισραηλινοί «χτύπησαν» μέσω των επιθετικών ριμπάουντ βρίσκοντας οκτώ πόντους δια χειρός Σόρκιν, πηγαίνοντας εκ νέου στο +6 (12-18). Η είσοδος των Τζόουνς και Φουρνιέ στο παρκέ, έδωσε την απαραίτητη σκληράδα και ενέργεια στους Πειραιώτες. Με τους δύο άσους να βγάζουν μεγάλες άμυνες, αλλά και να βοηθούν επιθετικά με 2 και 3 πόντους αντίστοιχα. Κάπου εκεί, βγήκε μπροστά ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον σούπερ σταρ των γηπεδούχων να τα «μπουμπουνάει» από παντού, πετυχαίνοντας ένα buzzer beater τρίποντο στο φινάλε, για το 27-24 της πρώτης περιόδου, φτάνοντας έτσι τους 15 προσωπικούς πόντους!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν βγαλμένο από τα καλύτερα όνειρα κάθε προπονητή, πόσο μάλλον του κόουτς Μπαρτζώκα. Και αυτό διότι οι παίκτες του με αστείρευτη ενέργεια και στις δύο άκρες του παρκέ, εξαιρετική και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και... ατσάλινη άμυνα, «έπνιξαν» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να χτίσουν μεγάλες διαφορές! Με τον Εβάν Φουρνιέ να «κόβει και να ράβει» στην επίθεση με σκορ και ασίστ, τον Τζόουνς να προσφέρει σκορ και θέαμα με καρφώματα και μπλοκ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 35-30 στο 13ο λεπτό.

Κάπου εκεί ήρθε η αγωνιστική έκρηξη των «ερυθρόλευκων», αφού για σχεδόν 6 λεπτά κράτησαν στο μηδέν τη Μακάμπι (!), την ώρα όπου οι ίδιοι με τους Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, έτρεξαν ένα απίθανο 20-0 σερί για το +23 και το 55-32! Στα 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της περιόδου, ο Σόρκιν «ξεκόλλησε» τους φιλοξενούμενους με κοντινό χουκ, για να έρθει ο Σάσα και με ένα τρομερά δύσκολο buzzer beater τρίποντο να γράψει το 58-34 του ημιχρόνου! Ένα απολαυστικό δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 31-10 και 8 ασίστ για μόλις δύο λάθη!

Τελείως διαφορετικό ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να βγάζει αντίδραση και τον Ολυμπιακό να ρίχνει τις στροφές του, κάνοντας μαζεμένα λάθη. Παρά τα τρίποντα των Γουόκαπ και Βεζένκοφ, οι Ισραηλινοί με τους Σόρκιν, Μπλατ και Μπριστέρ, ροκάνισαν, ρίχνοντάς τη μάλιστα στους 11 (70-59) στο 27ο λεπτό, μετά από τρία σερί «ερυθρόλευκα» λάθη και έξι πόντους στο ανοικτό γήπεδο!

Παρά τα δύο μαζεμένα τάιμ άουτ του έξαλλου Μπαρτζώκα μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε δύο ακόμη λάθη, φτάνοντας τα 5 σε ισάριθμες κατοχές! Ως αποτέλεσμα, το σύνολο του Όντεντ Κάτας έριξε τη διαφορά μέχρι τους 8 (70-62) στο 28', προτού ο Χολ με γκολ-φάουλ και ο Βεζένκοφ με το 6ο εύστοχο σουτ του πίσω από τα 6,75μ. δώσουν επιθετική ανάσα στον Ολυμπιακό και κλείσουν την περίοδο στο +14 και το 76-62.

Με τρίποντο του Σάντος ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, προτού οι Πίτερς και Μιλουτίνοφ στείλουν τη διαφορά στο +15 και το 80-65. Ένα γρήγορο 9-0 σερί ωστόσο της Μακάμπι με τις βολές των Σάντος και Λιφ και το τρίποντο του Κλαρκ, έριξε τη διαφορά στους 8 και το 80-72 στο 33ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν τους Πειραιώτες με τους Χορντ και Ντάουνιν να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι, την ώρα όπου ο Ολυμπιακός διατηρούσε τη διαφορά κοντά στους δέκα πόντους, χάρη κυρίως στις ενέργειες του Μιλουτίνοφ για το 92-81 στο 37ο λεπτό.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93.

