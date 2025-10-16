Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εργάζεται για να αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις που έκανε το υπουργείο Οικονομίας, η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα μειωθούν φέτος κατά 10,7%, από το 2024 σε 72 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).
Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία θα παραγάγει εφέτος 510 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητες κατά 1% μειωμένες σε σχέση με το 2024.
Οι ποσότητες αυτές συμβαδίζουν με τις συμφωνίες του ΟΠΕΚ+ , τις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να τηρεί, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.