Πολύ κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα βρίσκονται το Ισραήλ και η Χαμάς με την τελευταία να επιβεβαιώνει προηγούμενες πληροφορίες που έκαναν λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες που διεξάγονται.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γάζα, με μια πιθανή συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός και για τους ομήρους να έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και να αναμένεται η έγκριση από τη Χαμάς.

Την πρόοδο στις συνομιλίες επιβεβαίωσε και η Χαμάς αναφέροντας μάλιστα σε δήλωση ότι «ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας με τον σταθερό και υπομονετικό λαό μας και με τους ηρωικούς κρατούμενους μας στις φυλακές και βεβαιώνουμε ότι η ελευθερία τους είναι κοντά».

Παράλληλα, αξιωματούχος του Κατάρ είπε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έλαβαν και οι δύο ένα «τελικό» προσχέδιο της πρότασης.

Σε μια πιθανή συμφωνία αναμένεται να απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων κατάδικων για τρομοκρατία, για να διασφαλιστεί η ελευθερία των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα.

Εκτιμάται ότι 94 από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί από τον Ισραηλινό Στρατό.

Πρόκειται για συμφωνία τριών σταδίων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη συμφωνία αντικατοπτρίζει στενά το περίγραμμα που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο και φέρεται να περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Τα δύο πρώτα στάδια περιλαμβάνουν την απελευθέρωση περίπου 34 Ισραηλινών που χαρακτηρίζονται ως «ανθρωπιστές» και θα επικεντρωθούν περαιτέρω στην επιστροφή νεαρών ανδρών και στρατιωτών.

Η τρίτη φάση θα αφορά στη συνέχεια τη σύσταση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης στη Γάζα και τα σχέδια για την ανοικοδόμησή της.

Ενενήντα τέσσερις από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τον Ισραηλινό Στρατό. Η Χαμάς απελευθέρωσε 105 αμάχους κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου και τέσσερις όμηροι είχαν απελευθερωθεί πιο πριν



