Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι συνεχάρη τον Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος διορίστηκε πρωθυπουργός του Λιβάνου, σημειώνοντας ότι μετά την «εκλογή του προέδρου Ζοζέφ Αούν, αναδύεται μια ελπίδα αλλαγής».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε στον Ναουάφ Σαλάμ, έως σήμερα πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), «όλες τις ευχές του για επιτυχία στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης που θα υπηρετεί όλους τους Λιβανέζους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

