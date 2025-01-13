Ουάσινγκτον: Μεγάλη πιθανότητα συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Τα σενάρια για επικείμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επιβεβαίωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέικ Σάλιβαν. «Πιθανότατα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα αυτή την εβδομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Υπάρχει μια «μεγάλη πιθανότητα» το Ισραήλ και η Χαμάς να καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχωρήσει από την εξουσία σε μια εβδομάδα τόνισε ο Σάλιβαν.

«Η πίεση εντείνεται ώστε η Χαμάς να καταλήξει στο ναι», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο γραφείο του Bloomberg στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα. «Η συμφωνία είναι στο τραπέζι, οπότε το ερώτημα είναι τώρα αν μπορούμε συλλογικά να αδράξουμε τη στιγμή και να το κάνουμε αυτό (σ.σ συμφωνία) να συμβεί».

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γάζα, με μια πιθανή συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός και για τους ομήρους να έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί και να αναμένεται η έγκριση από τη Χαμάς.

Την πρόοδο στις συνομιλίες επιβεβαίωσε και η Χαμάς αναφέροντας μάλιστα σε δήλωση ότι «ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας με τον σταθερό και υπομονετικό λαό μας και με τους ηρωικούς κρατούμενους μας στις φυλακές και βεβαιώνουμε ότι η ελευθερία τους είναι κοντά».

Παράλληλα, αξιωματούχος του Κατάρ είπε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έλαβαν και οι δύο ένα «τελικό» προσχέδιο της πρότασης.

Σε μια πιθανή συμφωνία αναμένεται να απελευθερωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων κατάδικων για τρομοκρατία, για να διασφαλιστεί η ελευθερία των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα.

Εκτιμάται ότι 94 από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί από τον Ισραηλινό Στρατό.

Πρόκειται για συμφωνία τριών σταδίων για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη συμφωνία αντικατοπτρίζει στενά το περίγραμμα που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο και φέρεται να περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Τα δύο πρώτα στάδια περιλαμβάνουν την απελευθέρωση περίπου 34 Ισραηλινών που χαρακτηρίζονται ως «ανθρωπιστές» και θα επικεντρωθούν περαιτέρω στην επιστροφή νεαρών ανδρών και στρατιωτών.

Η τρίτη φάση θα αφορά στη συνέχεια τη σύσταση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης στη Γάζα και τα σχέδια για την ανοικοδόμησή της.

Ενενήντα τέσσερις από τους 251 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου παραμένουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των σορών τουλάχιστον 34 που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τον Ισραηλινό Στρατό. Η Χαμάς απελευθέρωσε 105 αμάχους κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου και τέσσερις όμηροι είχαν απελευθερωθεί πιο πριν



