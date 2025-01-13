Ο Ντον Τζούνιορ, γιος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ενταχθεί στην εταιρεία διαδικτυακών στοιχημάτων Kalshi, που επιτρέπει μεταξύ άλλων τον στοιχηματισμό σχετικά με τις εκλογές, με την ιδιότητα του «στρατηγικού συμβούλου».

«Το βράδυ των προεδρικών εκλογών της (5ης Νοεμβρίου), την ώρα που τα μεροληπτικά ΜΜΕ μιλούσαν για μια αμφίρροπη μάχη, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου χρησιμοποίησαν τις τιμές της Kalshi και γνώριζαν ότι εμείς θα νικούσαμε ώρα πριν από τους ψεύτες δημοσιογράφους», έγραψε ο ίδιος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι αγορές προγνωστικών έχουν την προοπτική να γίνουν η πρώτη χρηματοοικονομική αγορά και μια ισχυρή πηγή για την αλήθεια. Κανείς δεν βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον (Ντον Τζ.) προκειμένου να μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτήν την αποστολή», σχολίασε επίσης στο Χ, ο επικεφαλής της εταιρείας Ταρέκ Μανσούρ.

Η Kalshi επιτρέπει να στοιχηματίσει κανείς στις εκλογές, σε γεγονότα, όπως τα Όσκαρ, στις χρηματαγορές ή ακόμα και στις καιρικές συνθήκες.

Ο ιστότοπός της, σήμερα, πρότεινε στοιχήματα σχετικά με το όνομα του μελλοντικού πρωθυπουργού του Καναδά, σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να απομείνει χάρη προτού αποχωρήσει από την εξουσία την 20η Ιανουαρίου και σχετικά με την πορεία του Bitcoin.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

