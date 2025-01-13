Μήνυση που τους καταλογίζει ότι ο εξοπλισμός τους προκάλεσε μία από τις πυρκαγιές που μαίνονται ακόμη στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, δέχτηκαν η εταιρεία Edison International Inc. και η θυγατρική της στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ειδικότερα, η μήνυση κατατέθηκε εκ μέρους μιας ομάδας ιδιοκτητών σπιτιών, ενοικιαστών, επιχειρηματιών και άλλων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά Eaton στην περιοχή της Πασαντίνα. Η μήνυση υποστηρίζει ότι ένας στύλος της Southern California Edison που κρατούσε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η αιτία της πυρκαγιάς που ισοπέδωσε την κοινότητα του Altadena.

Η μήνυση θεωρείται η πρώτη από χιλιάδες που αναμένεται να γίνουν, σχετιζόμενες με τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Η καταγγελία εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες τη Δευτέρα, αλλά δεν έχει γίνει πλήρης επεξεργασία ακόμη από το δικαστήριο.

Η Edison δήλωσε ότι διερευνά το ζήτημα και δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για τη μήνυση.

Η μήνυση υποστηρίζει ότι η Edison δεν συντηρούσε σωστά τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας «εγγενείς κινδύνους και κινδύνους για τη δημόσια περιουσία», και ότι η διαχείριση της βλάστησης από την εταιρεία δεν ήταν σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς. Ζητεί αποζημιώσεις για τις ζημιές στις περιουσίες που προκλήθηκαν από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στην περιοχή του Eaton Canyon.

«Η Edison γνώριζε για τον σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιών που προκαλούν οι παλιοί και υπερφορτωμένοι πύργοι και στύλοι ηλεκτρικής ενέργειας πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά Eaton», αναφέρεται στη μήνυση.

Από νωρίς τη Δευτέρα, η πυρκαγιά Eaton ήταν 27% ελεγχόμενη, αλλά είχε κατακάψει περισσότερα από 14.000 στρέμματα, είχε καταστρέψει ή ζημιώσει χιλιάδες κτίρια και είχε προκαλέσει τουλάχιστον 16 θύματα.

