Γάζα: Στους 44 οι νεκροί από την τελευταία αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι μέλη οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας και νοσοκομειακές πηγές, σε νεότερο απολογισμό από τα ισραηλινά πλήγματα.

Δύο ισραηλινοί πύραυλοι που έπληξαν αστυνομικό τμήμα στην Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 νεκρούς, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πλήγμα στην περιοχή της Τζαμπάλια, διευκρινίζοντας ότι αυτό είχε στόχο «τρομοκράτες που επιχειρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ».

Σε άλλη αεροπορική επιδρομή σε σπίτι σε βόρεια περιοχή της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σκοτώθηκε εξαμελής οικογένεια, το ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά του, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Γάζα.

Πολυάριθμες άλλες επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ιδίως στη Χαν Γιουνίς, στο αλ Ζαουαϊντα και στην πόλη της Γάζας.

Πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου από ένα κατεστραμμένο σπίτι στη Χαν Γιουνίς δείχνουν ανθρώπους να σβήνουν τις φλόγες που προκλήθηκαν από τον βομβαρδισμό και άλλους να επιθεωρούν τα ερείπια.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι το Νοσοκομείο Παίδων Ντούρα στην πόλη της Γάζας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, μια μέρα μετά από ισραηλινό βομβδαρδισμό στο πάνω μέρος του κτιρίου, καταστρέφοντας τη ΜΕΘ και καταστρέφοντας το σύστημα ηλιακών πάνελ της εγκατάστασης.

Κανείς δεν σκοτώθηκε από αυτό το πλήγμα. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από το Ισραήλ για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

