Τραμπ: Νέα επίθεση στο Πεκίνο - Η Boeing πρέπει να χρεοκοπήσει την Κίνα

Νέα επίθεση στο Πεκίνο εξαπέλυσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. “Η Boeing θα πρέπει να χρεοκοπήσει την Κίνα” δηλώνει, μετά την απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να “φρενάρει” τις παραδόσεις αμερικανικών εμπορικών αεροσκαφών Boeing στους κινεζικούς αερομεταφορείς.

Στην ανάρτησή του στο Truth Socia, ο Αμερικανός πρόεδρος εμπλέκει την Κίνα και στη διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας φαιντανύλη μέσω Μεξικού και Καναδά.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

“Η Boeing θα πρέπει να χρεοκοπήσει την Κίνα επειδή δεν πήρε τα όμορφα τελειωμένα (σ.σ ολοκληρωμένη κατασκευή) αεροπλάνα που η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα του τι έχει κάνει η Κίνα στις ΗΠΑ, εδώ και χρόνια… Και, παρεμπιπτόντως, η φαιντανύλη συνεχίζει να ξεχύνεται στη χώρα μας από την Κίνα, μέσω του Μεξικού και του Καναδά, σκοτώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μας, και καλύτερα να σταματήσουμε ΤΩΡΑ!”



