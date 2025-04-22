Τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον θύλακα σήμερα το πρωί από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη αγνοούνται μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον σπιτιού στο κέντρο της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγκάιρ αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν επίσης τον θάνατο πέντε ανθρώπων στον καταυλισμό προσφύγων αλ Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας, και πέντε άλλων – ανάμεσά τους και μία γυναίκα—σε σκηνή όπου ζούσαν εκτοπισμένοι στο βορειοανατολικό τμήμα του καταυλισμού της Τζαμπάλια.

Εξάλλου τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυτικό τμήμα του καταυλισμού της Τζαμπάλια και δύο ακόμη στη Ράφα.

Σπάζοντας εκεχειρία σχεδόν δύο μηνών, το Ισραήλ ξεκίνησε και πάλι στις 18 Μαρτίου τα αεροπορικά και χερσαία πλήγματα εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 1.864 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 να ανέρχεται σε 51.240.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

