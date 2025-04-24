Οι πολίτες στην Τουρκία προσπαθούν να συνέλθουν από τον σεισμό των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τουλάχιστον 250 τραυματίες που σημειώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την ίδια ώρα, προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χθες το βράδυ ξενύχτησαν και περάσαν τη νύχτα σε σκηνές και αμάξια για παν ενδεχόμενο. Οι σεισμολόγοι συλλέγουν δεδομένα για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και προειδοποιούν για «μέγασεισμo» 7 βαθμών και πάνω της κλίμακας Ρίχτερ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις του στρατού και ήδη έχουν διατεθεί στην Πολιτική προστασία της Τουρκίας. Παράλληλα, πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν γύρω από την Κωνσταντινούπολη για κάθε ενδεχόμενο και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ζημιές ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη. Σημειώνεται πως χθες ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν πήγε στα κεντρικά της γραφεία της Πολιτικής Προστασίας της Τουρκίας, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη ανησυχία. Η ανησυχία υπάρχει, όχι μόνο για τον σεισμό των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες, αλλά και για το γεγονός πως όλοι συμφωνούν ότι περιμένουν στην Κωνσταντινούπολη από σήμερα μέχρι το 2030 έναν μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,2 - 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τις τουρκικές Αρχές να επεξεργάζονται σενάρια πως θα αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μέχρι τις 9 το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκαν πάνω από 260 μετασεισμοί, με τους κατοίκους να αγωνιούν και να μην θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Τι αναφέρουν Τούρκοι σεισμολόγοι

Οι Τούρκοι σεισμολόγοι σημειώνουν ότι ο σεισμός έχει σπάσει ένα σημαντικό κομμάτι του ρήγματος και εκφράζονται φόβοι ότι το ρήγμα μπορεί να επεκταθεί.

«Το ρήγμα έγινε πιο λεπτό. Ο μεγάλος σεισμός της Κωνσταντινούπολης θα ξεκινήσει από εδώ και θα έχει αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο καθηγητής Σεισμολογίας, Τζελάλ Σενγκιούρ.

Συνεχίζοντας, ο καθηγητής Σενγκιούρ σημείωσε: «Αν σπάσει όλο αυτό το ρήγμα τότε μπορεί να μιλάμε για σεισμό 7,6 Ρίχτερ. Σεισμός 7,6 Ρίχτερ είναι όσο αυτός που είχε συμβεί πριν από δύο χρόνια στην περιοχή του Μάρας. Καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σεισμού στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ένα φρικτό γεγονός».

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί «μήπως μπορούμε να πούμε πως ο σημερινός σεισμός ούτε έχει αυξήσει αλλά ούτε έχει μεγαλώσει τις πιθανότητες του μεγάλου σεισμού της Κωνσταντινούπολης;», ο καθηγητής σεισμολογίας απάντησε: «Σε έναν μικρό βαθμό έχει αυξήσει την πιθανότητα. Διότι ο σεισμός της Κωνσταντινούπολης θα κάνει αυτήν εδώ την κίνηση. Ο σημερινός σεισμός είχε μόνο αυτήν την κίνηση στο ρήγμα. Άρα τι συνέβη εδώ; Αυτό το σημείο επιβαρύνθηκε. Θα έχουμε πίεση με κατεύθυνση την Ανατολή».



Μιλώντας στο Now Haber και στον Σελτσούκ Τεπέλι, ο Μουσταφά Ερντίκ, μέλος του Τουρκικού Ιδρύματος Σεισμολογίας, ανέφερε: «Εδώ έχουμε ένα σημείο 9 περίπου χιλιομέτρων όπου έχει σπάσει το ρήγμα».

«Δηλαδή τώρα έχουμε περίπου τα 10 χιλιόμετρα και περιμένουμε να σπάσει το υπόλοιπο ρήγμα των 120 χιλιομέτρων!», ανέφερε ο δημοσιογράφος με το μέλος του Τουρκικού Ιδρύματος Σεισμολογίας να απαντά: «Ας ευχηθούμε πως δεν θα συμβεί. Όμως πρέπει να το δούμε ως απελευθέρωση ενέργειας. Για να σας εξηγήσω. Στην Κωνσταντινούπολη αν περιμένουμε σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Ο σεισμός αυτός θα είναι 32 φορές πιο ισχυρός από τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ. 32 φορές πιο ισχυρός».

Τούρκος σεισμολόγος: Στην Κωνσταντινούπολη θα έχουμε σεισμό μέχρι 7,7 Ρίχτερ - Θα σπάσουν όλα τα ρήγματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Ο σεισμολόγος Τουντζάι Σαιμάζ, καθηγητής Σεισμολογίας στο Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης προέβη σε μια ακόμα πιο εφιαλτική πρόβλεψη κάνοντας λόγο ακόμα και για σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

O σημερινός σεισμός συνέβη εδώ. Αυτό εδώ το σημείο του ρήγματος δεν έχει σπάσει. Αν σπάσει αυτό θα έχουμε σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Υπάρχει αυτό εδώ το σημείο με τις διακεκομμένες γραμμές που δεν έσπασε ούτε στον σεισμό του 1999, εδώ μπορούμε να έχουμε σεισμό 6,8 με 7 Ρίχτερ», σημείωσε ο καθηγητής Σαϊμάζ, προσθέτοντας:

"Αν όμως σπάσουν τα ρήγματα με διαδοχικό τρόπο, όπως συνέβη στον σεισμό του Μάρας, και μέσα σε 80 δευτερόλεπτα ενεργοποιήσει το ένα ρήγμα το άλλο, τότε θα έχουμε σεισμό 7,5 Ρίχτερ ίσως φτάσουμε και τα 7,7 Ρίχτερ. Αλλά δεν θα δούμε τα 8 Ρίχτερ».

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Ερντογάν

Σήμερα νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ερντογάν συμμετείχε σε σύσκεψη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία εξετάστηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τον χθεσινό σεισμό των 6,2 βαθμών στα ανοιχτά της Σηλυβρίας, στη Θάλασσα του Μαρμαρά και τις εφιαλτικές προβλέψεις για ακόμα ισχυρότερη δόνηση, μέχρι και 7,5 Ρίχτερ.

Μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι στη σύσκεψη αξιολογήθηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του σεισμού.

«Στη συνάντηση συντονισμού αξιολογήσαμε τα βήματα που έγιναν και πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του σεισμού. Έχουμε δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την διαδικασία.Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε απώλειες ζωών. Ως κράτος είμαστε σε επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο» τόνισε.

President Erdoğan briefed on earthquake in Istanbul https://t.co/tbo6TksAJw pic.twitter.com/kg4fDqF1FC — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) April 23, 2025

Στη συνέχεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με πολίτες σε καφετέρια της περιοχής Κιαγιτχανέ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Συνομίλησε μαζί τους και πήρε πρωινό τσάι.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος της οποίας και πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή.

284 μετασεισμοί μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία από την ισχυρή δόνηση των 6,2 βαθμών χτες στις 12:49 μ.μ.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 284 μετασεισμοί. Ο τελευταίος μεγάλος μετασεισμός σημειώθηκε στις 7:19 το πρωί εντάσεως 4,1 βαθμών, σύμφωνα με την AFAD. Το Αστεροσκοπείο του Καντιλί έδωσε την ένταση του ίδιου σεισμού στους 4,6 βαθμούς. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών είχε σημειωθεί χτες στις 12:51 μ.μ.

Αρκετοί κάτοικοι, κυρίως στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης -Αβτζιλάρ, Εσένγιουρτ, Γενί Μπόσνα, Μπαχτσελίεβλερ, Μπεϊλίκντουζου- επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε σκηνές και αυτοκίνητα σε ανοικτούς χώρους και πάρκα. Η πλειονότητα ωστόσο των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης πέρασε τη νύχτα στα σπίτια τους.

Η αγωνία της παρουσιάστριας του CNN Turk την ώρα του σεισμού

Μια εικόνα του πανικού που προκάλεσε ο σεισμός της Τετάρτη παρέχει η αντίδραση της παρουσιάστριας του CNN Turk, Μελτέμ Μποζμπεϊόγλου, on air στο χτύπημα του Εγκέλαδου, η οποία ενώ μεταδίδει την είδηση ζητά από κάποιον να επικοινωνήσει με τη μητέρα της.

«Εχουμε σεισμό. Συμβαίνει μεγάλος σεισμός. Είναι ισχυρός, μεγάλος σεισμός. Γίνεται αισθητός στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως ήταν ισχυρός. Τον καταλάβαμε μέσα στο στούντιο. Σιλάν, σε παρακαλώ μπορείς να καλέσεις τη μητέρα μου; Mπορούμε να πούμε πως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός σεισμός. Είχαμε έναν σεισμο 3,9 Ρίχτερ, τώρα έχουμε αυτόν. Περιμέναμε τον μεγάλο σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Ναι μετά τον σεισμό των 3,9 Ρίχτερ, περιμέναμε τον μεγάλο σεισμό. Σιλάν! Σε παρακαλώ μπορείς να καλέσεις τη μητέρα μου; Eίχαμε τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου... Μαμά σε παρακαλώ μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου μέσω what's app;».

«Πρώτα η μετάδοση και μετά οι κλήσεις προς τις μαμάδες μας»

Η παρουσιάστρια του CNN Turk και η αρχισυντάκτρια του καναλιού, Σιλάν Μποζγιούρτ έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο χάρη σε αυτό το περιστατικό.

Οι δύο δημοσιογράφοι έδωσαν συνέντευξη στον διευθυντή της εφημερίδας Hurriyet, Αχμέτ Χακάν.

Αχμέτ Χακάν: «Μόλις σου είπε ''σε παρακαλώ να καλέσεις τη μητέρα μου''. Το έκανες άμεσα;»

Σιλάν Μποζγιούρτ: «Συνέβη ως εξής... Πρώτα πρέπει να κάνω τη μετάδοση. Προτεραιότητα είναι η μετάδοση. Έδωσα την έκτακτη είδηση, πρώτα πήρα τηλέφωνο τη δική μου μητέρα. Μετά η Μελτέμ μου έστειλε το τηλέφωνο της μητέρας της και τότε την κάλεσα».

Μελτέμ Μποζμπεϊόγλου: «H μητέρα μου δεν με παρακολουθούσε. Και έμαθα πως είχε πάθει πανικό. Διότι κουνήθηκε πολύ. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία. Είναι και η θεία μου εκεί. Αλλά δεν είχαμε επικοινωνία. Όμως εγώ δεν φοβήθηκα εδώ, καθώς το κτίριο μας, αυτό της τηλεόρασης, είναι γερό. Το ξέρω. Απο την άλλη όμως έφευγε το γραφείο μου κάτω από τα χέρια μου. Δεν γνώριζα τι συμβαίνει έξω».

