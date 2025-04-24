Η παρατήρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κριμαία δεν είναι θέμα συζήτησης, είναι απόλυτα σύμφωνη με τη θέση της Ρωσίας για το θέμα, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτή (η παρατήρηση) ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κατανόησή μας και με αυτά που λέμε εδώ και αρκετό καιρό», τόνισε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τη δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Wall Street Journal ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει την Κριμαία ως μέρος της Ρωσίας, υποστηρίζοντας πως ήταν επιβλαβής για τις ειρηνευτικές συνομιλίες επειδή «η Κριμαία χάθηκε (για την Ουκρανία) πριν από χρόνια» και «δεν είναι καν θέμα συζήτησης».

Κριτική κατά του Βλάντιμιρ Πούτιν εξαπέλυσε πάντως την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος αφού η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο να βάλει τέλος στη ρωσική επιθετικότητα, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Βλαντιμίρ, ΣΤΑΜΑΤΑ!»

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τα ρωσικά πλήγματα στο ΚΙΕΒΟ. Δεν είναι απαραίτητα και έρχονται σε πολύ κακή χρονική στιγμή,» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα αφότου είχε δηλώσει ότι ο Ουκρανός ηγέτης παρεμποδίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

pic.twitter.com/8VUcUHeQn3 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 24, 2025

Πηγή: skai.gr

