Κατά την επίσκεψή του στη ναυτική βάση της Χάιφα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Eyal Zamir, δήλωσε ότι «υπάρχει μια συμφωνία για τους ομήρους στο τραπέζι, πρέπει να την αποδεχτούμε», σύμφωνα με το Channel 13 news.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Zamir πρόσθεσε ότι «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν τους όρους για μια συμφωνία, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», σημειώνουν οι Times of Israel.

Διαδηλώσεις συγγενών ομήρων

Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας διαδήλωσαν την Κυριακή έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων, "Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω".

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. Άλλη μία μεγάλη ημέρα κινητοποίησης σε όλο το Ισραήλ έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ισραηλινή επιδρομή

Εν τω μεταξύ, Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν την Κυριακή τα ανατολικά και βόρεια προάστια της πόλης της Γάζας, καταστρέφοντας κτίρια και σπίτια, καθώς δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την εκτεταμένη μεγάλης κλίμακας επίθεση στην πόλη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής στις περιοχές Zeitoun και Shejaia. Παράλληλα, άρματα μάχης βομβάρδισαν σπίτια και δρόμους στη γειτονική περιοχή Sabra, ενώ πολλά κτίρια ανατινάχθηκαν στη βόρεια περιοχή Jabaliya.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, ωθώντας ορισμένες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη. Άλλοι κάτοικοι δήλωσαν ότι προτιμούν να πεθάνουν παρά να φύγουν, σημειώνει ο Guardian..

Περίπου το ήμισυ των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζει σήμερα στην πόλη της Γάζας. Μερικές χιλιάδες έχουν ήδη φύγει, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους με οχήματα και τρίκυκλα.

«Σταμάτησα να μετράω τις φορές που έπρεπε να πάρω τη γυναίκα μου και τις τρεις κόρες μου και να φύγω από το σπίτι μου στην πόλη της Γάζας», είπε ο Μοχάμαντ, 40 ετών, στο Reuters. «Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, αλλά δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο. Αν ξαφνικά ξεκινήσουν την εισβολή, θα χρησιμοποιήσουν βαρύ πυροβολικό».

Άλλοι δήλωσαν ότι δεν θα φύγουν, παρά τις εκρήξεις. «Δεν φεύγουμε, ας βομβαρδίσουν στο σπίτι μας», είπε η 31χρονη Άγια, μητέρα οκταμελούς οικογένειας, προσθέτοντας ότι δεν έχουν τα χρήματα να αγοράσουν σκηνή ή να πληρώσουν για τη μεταφορά, ακόμα και αν προσπαθούσαν να φύγουν. «Πεινάμε, φοβόμαστε και δεν έχουμε χρήματα».

