Ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική εισβολή στην πόλη της Γάζας βρίσκεται το Ισραήλ, το οποίο σφυροκοπά ανελέητα την περιοχή, τόσο με την αεροπορία, όσο και με το βαρύ πυρβολικό που διαθέτει. Μετά το πράσινο φως που άναψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι δυνάμεις του IDF ξεκίνησαν αμέσως την εφαρμογή του πλάνου για κατάληψη της πόλης και σε δεύτερο χρόνο, ολόκληρης της περιοχής της Γάζας, με παράλληλο εκτοπισμό των Παλαιστίνιων κατοίκων της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους διεθνείς οργανώσεις και οργανισμοί, στην πόλη της Γάζας κατοικούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι, γεγονός που σημαίνει ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και εκτόξευση του αριθμού των νεκρών στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συνεχείς εκρήξεις σε πολλά σημεία, την ίδια στιγμή που τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν και στον μεγάλο καταυλισμό της Τζαμπάλια, πλήττοντας πολλά κτίρια.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, έχουν καταγραφεί 64 θάνατοι Παλαιστινίων, ενώ άλλοι τουλάχιστον 300 έχουν τραυματσιεί. Ο δε συνολικός αριθμός των θυμάτων από την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, είναι 66.686, ενώ οιθ τραυματίες ανέρχονται σε 157.951.

Λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης της πόλης της Γάζας, το Ισραήλ κάλεσε άλλους 60.000 εφέδρους.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας διεξάγονται με αμείωτη ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές Zeitoun και Shejayia, οι οποίες δέχθηκαν πραγματικό σφυροκόπημα στη διάρκεια της νύχτας, ενώ πολλά κτίρια τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Ο Νετανιάχου θέλει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση του Ισραήλ να κατακτήσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μετά τις έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων κατέρρευσαν τον περασμένο μήνα.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για την αποτροπή της επίθεσης και έχουν παρουσιάσει μια νέα πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση περίπου των μισών από τους 50 ομήρους, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι είχε αποδεχθεί.

Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα δεχτούν πλέον μια μερική συμφωνία και έχουν απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε ότι η πόλη της Γάζας θα ισοπεδωθεί εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκκενώσει ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης της Γάζας και να τον μετακινήσει σε καταφύγια στοΝ νότο.

Φρικτό ανθρωπιστικό αντίκτυπο

Ο ΟΗΕ και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι μια ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα έχει «φρικτό ανθρωπιστικό αντίκτυπο».

Περισσότερο από το 90% των σπιτιών εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, νερού, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει.

Δεκαοκτώ από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας είναι επί του παρόντος εν μέρει λειτουργικά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα 11 στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές της και ένα σε συνοικία στη Βόρεια Γάζα.

