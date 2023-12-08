Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί εκεχειρία στη Γάζα όπου η κατάσταση είναι «πέρα από αδιανόητη»

Το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει γονατίσει και δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί ούτε ασθενοφόρο ή κρεβάτι νοσοκομείου, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ζητώντας την επιβολή εκεχειρίας "τώρα".

"Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο φρικτή από μέρα σε μέρα ... κυριολεκτικά πέρα από το αδιανόητο", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ ενώπιον των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας λειτουργούσαν ακόμη όσο καλύτερα μπορούσαν.

"Παιδιά και άνθρωποι που εκλιπαρούν και κλαίνε για (να έχουν) νερό, εδώ βρισκόμαστε, σε ένα στάδιο όπου οι πλέον τρέχουσες προμήθειες, οι πιο βασικές, δεν είναι πλέον προσβάσιμες", υπογράμμισε ο Λίντμαϊερ.

Η εκτίμηση της διαθεσιμότητας νερού σήμερα στη Γάζα είναι "ένα ή δύο λίτρα πόσιμο νερό ημερησίως, για κάθε χρήση, όχι μόνο για να πίνουν", πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι άρχισαν να κόβουν τις ξύλινες κολώνες με τις γραμμές τηλεφώνου για να έχουν λίγο ξύλο για να ζεσταθούν, ή να μαγειρέψουν ίσως", δήλωσε ο Λίντμαϊερ.

"Ο πολιτισμός είναι έτοιμος να καταρρεύσει", προειδοποίησε ο Λίντμαϊερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ήταν προγραμματισμένο μια αυτοκινητοπομπή να μεταφέρει σήμερα ιατρικές προμήθειες στο νοσοκομείο Αλ-'Αχλι 'Αραμπ στην πόλη της Γάζας και να μεταφέρει δώδεκα ασθενείς προς τον νότο.

"Μας έκαναν γνωστό σήμερα το πρωί ότι αυτή η αποστολή χρειάστηκε να ανασταλεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

"Οι άνθρωποι που φροντίζουν ασθενείς στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν αρκετό νερό και τρόφιμα για να συνεχίσουν να εργάζονται", δήλωσε.

"Οι ασθενείς αιμορραγούν στο έδαφος, οι υπηρεσίες τραυματολογίας μοιάζουν με πεδία μάχης", δήλωσε ο Λίντμαϊερ.

"Η ωμότητα αυτή πρέπει να σταματήσει. Χρειαζόμαστε "εκεχειρία και τη χρειαζόμαστε τώρα", δήλωσε.

Μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι σύμφωνα με τα στοιχεία των ισραηλινών αρχών, το Ισραήλ απάντησε με μαζικούς βομβαρδισμούς και μια χερσαία επιχείρηση που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 17.177 ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως γυναικών και παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ένα μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 80% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί, και υφίσταται τις ελλείψεις σε νερό, καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα, πέραν του κινδύνου των μεταδοτικών νόσων.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa) ζήτησε σήμερα "άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία" στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τα ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 17.400 ανθρώπων σε δύο μήνες.

"Καλώ όλα τα κράτη μέλη να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή άμεσης ανθρωπιστικής εκεχειρίας", δήλωσε ο Φιλίπ Λαζαρινί, σύμφωνα με ανακοίνωση. "Η έκκληση να σταματήσει η εκατόμβη ζωών Παλαιστινίων στη Γάζα δεν σημαίνει άρνηση των αποτρόπαιων επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ", που διέπραξε η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

