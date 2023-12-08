Λογαριασμός
Οι IDF εντόπισαν καταφύγιο με ομήρους στη Γάζα - Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίες στη μάχη με τη Χαμάς

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού απέτυχε και κανένας όμηρος δεν διασώθηκε

IDF

Καταφύγιο της Χαμάς με ομήρους φέρονται να εντόπισαν οι IDF στην περιοχή της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, διεξήχθησαν σφοδρές μάχες με τους ενόπλους της Χαμάς, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο Ισραηλινών στρατιωτών.

«Τα στρατεύματα εισέβαλαν σε μια τοποθεσία της Χαμάς, σκότωσαν τρομοκράτες που συμμετείχαν στην απαγωγή και κράτηση των ομήρων», τόνισε ο Χαγκάρι.

Ωστόσο, η επιχείρηση απέτυχε και κανένας όμηρος δεν διασώθηκε.

Λωρίδα της Γάζας Χαμάς Ισραήλ
