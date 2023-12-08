Καταφύγιο της Χαμάς με ομήρους φέρονται να εντόπισαν οι IDF στην περιοχή της Γάζας.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, διεξήχθησαν σφοδρές μάχες με τους ενόπλους της Χαμάς, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο Ισραηλινών στρατιωτών.
«Τα στρατεύματα εισέβαλαν σε μια τοποθεσία της Χαμάς, σκότωσαν τρομοκράτες που συμμετείχαν στην απαγωγή και κράτηση των ομήρων», τόνισε ο Χαγκάρι.
Ωστόσο, η επιχείρηση απέτυχε και κανένας όμηρος δεν διασώθηκε.
Πηγή: skai.gr
