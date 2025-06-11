Ακόμη 15 νεκροί κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στη Γάζα - Για «προειδοποιητικά πυρά» κάνει λόγο ο στρατός του Ισραήλ

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Τρίτη πως ακόμη δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά προσπαθώντας να φθάσουν σε κέντρο διανομής τροφίμων, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε μόνο πως στρατιώτες του άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά».

Έχει καταγραφεί σειρά πολύνεκρων επεισοδίων αφότου άρχισε να επιχειρεί το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) την 27η Μαΐου, ανοίγοντας κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο. Η οργάνωση, με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν για να μπουν σε κέντρο του GHF στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τα ξημερώματα.

Ο παλαιστινιακός θύλακος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τους καθημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κι είναι βυθισμένος σε ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, έπειτα από 20 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο κ. Μπασάλ ανέφερε ακόμη πως κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά και βομβαρδισμούς στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βόρεια της περιοχής Ουάντι Γάζα, επίσης καθώς περίμεναν για να μπουν στο ίδιο κέντρο του GHF.

«Πολλές χιλιάδες άμαχοι, άνθρωποι που πεινούν, συγκεντρώθηκαν με την ελπίδα να φθάσουν στο αμερικανικό κέντρο βοήθειας κοντά στη γέφυρα στην Ουάντι Γάζα και στον διάδρομο Νετσαρίμ», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Ο διάδρομος Νετσαρίμ είναι λωρίδα γης που έχει στρατιωτικοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό και κόβει τον θύλακο στα δύο, από τα σύνορα με το Ισραήλ ως τη Μεσόγειο, διαχωρίζοντας τον βορρά από το υπόλοιπο τμήμα.

Ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε πως μέλη του «πυροβόλησαν προειδοποιητικά» σε συμβάν χθες κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας, όμως συμπλήρωσε πως ο αριθμός των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από την παλαιστινιακή πλευρά δεν ανταποκρίνεται στα δικά του στοιχεία.

Στρατιώτες άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά εκατοντάδες μέτρα από την εγκατάσταση διανομής βοήθειας, πριν από τις ώρες που είναι ανοικτή, και προς την κατεύθυνση υπόπτων οι οποίοι ήγειραν απειλή» για την ασφάλειά τους, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Το νοσοκομείο αλ Άουντα, στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό τρεις νεκροί και περίπου 100 τραυματίες μετά τα πυρά κοντά στην περιοχή Ουάντι Γάζα.

Με δεδομένους τους περιορισμούς στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο, το AFP αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τον απολογισμό που ανακοίνωσε η πολιτική προστασία.

