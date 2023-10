Για ποιο λόγο είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα Κόσμος 15:31, 19.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο απαγορεύεται η διέλευση από τη Ράφα - Ποιος ελέγχει το πέρασμα - Για ποιο λόγο τα αραβικά κράτη είναι τόσο απρόθυμα να δεχθούν Παλαιστίνιους