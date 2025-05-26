Στα μέαα Μαΐου εμφανίστηκε μία νέα ανθρωπιστική οργάνωση για τη Γάζα, η οποία ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να διανείμει σχεδόν 300 εκατομμύρια γεύματα μέσα σε αρχική περίοδο 90 ημερών, την ώρα που Ισραήλ και ΗΠΑ επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τον ΟΗΕ και τους ανεξάρτητους οργανισμούς βοήθειας. Μόλις 10 μέρες αργότερα, ο επικεφαλής του νεοσύστατου «Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα» (GHF), παραιτήθηκε με αιχμές, καταγγέλλοντας περίεργα «παιχνίδια».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του GHF, Τζέικ Γουντ, βετεράνος του σώματος των Πεζοναυτών, παραιτήθηκε με «άμεση ισχύ», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή.

Η οργάνωση ιδρύθηκε πριν από μερικούς μήνες, έχει έδρα τη Γενεύη και υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ.Ο ΟΗΕ και διεθνείς ΜΚΟ έχουν τονίσει επανειλημμένα πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη διανομή βοήθειας από το GHF, που επικρίνεται διότι συνεργάζεται στενά με το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ εξήγησε πως η οργάνωση αυτή δε σέβεται τις αρχές «της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας». Μια ΜΚΟ, η Trial International, ανακοίνωσε την Παρασκευή πως υπέβαλε αίτημα οι ελβετικές αρχές να αρχίσουν να διενεργούν διοικητική έρευνα για να εξακριβωθεί αν το GHF τηρεί τη νομοθεσία, κυρίως διότι σκοπεύει να προσλάβει εταιρείες μισθοφόρων για να εγγυηθούν την ασφάλεια της μεταφοράς της βοήθειας από συνοριακά περάσματα στις τοποθεσίες όπου θα διανέμεται.

Ο Τζέικ Γουντ εξήγησε πως δεν είναι δυνατό, κατά την άποψή του, να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο της οργάνωσης για να βοηθηθεί ο πληθυσμός στον παλαιστινιακό θύλακο «με αυστηρή τήρηση των ανθρωπιστικών αρχών της ανθρωπιάς, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, τις οποίες δε θα εγκαταλείψω».



«Πριν από δυο μήνες, με προσέγγισα για να ηγηθώ του GHF λόγω της εμπειρίας μου σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Γουντ, άλλοτε ελεύθερος σκοπευτής παρασημοφορημένος για τη δράση του στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ο οποίος αργότερα ασχολήθηκε με την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως στην Αϊτή.

«Όπως πολλοί άλλοι στον κόσμο, αισθανόμουν φρίκη και συντριβή για την κρίση της πείνας στη Γάζα», συνέχισε, τονίζοντας πως ένιωσε «υποχρεωμένος» να προσφέρει τη βοήθειά του. «Είμαι υπερήφανος για το έργο που επέβλεψα», διαβεβαίωσε.

Τερματίζοντας κατάπαυση του πυρός που διήρκεσε δυο μήνες, ο στρατός του Ισραήλ ξανάρχισε την επίθεσή του τη 18η Μαρτίου στη Λωρίδα της Γάζας κι εντατικοποίησε τις επιχειρήσεις του τη 17η Μαΐου, με διακηρυγμένους στόχους να καταστρέψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, να απελευθερώσει τους τελευταίους εναπομείναντες ομήρους και να πάρει «τον έλεγχο» όλου του θυλάκου.

Η έφοδος μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη στην ημέρα, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 57, πλην όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 53.939 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ έκτοτε, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

