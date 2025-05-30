Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ερείπια ενός συγκροτήματος των Μάγια σχεδόν 3.000 ετών στη Γουατεμάλα, αποκαλύπτοντας ιερά, πυραμίδες και ένα μοναδικό σύστημα καναλιών που θα μπορούσε να ρίξει περαιτέρω φως στον αρχαίο πολιτισμό, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας.

Το συγκρότημα ανακαλύφθηκε σε τρεις τοποθεσίες - Los Abuelos, Petnal και Cambrayal - κοντά στη σημαντική τοποθεσία των Μάγια Uaxactún στην περιοχή Petén της βόρειας Γουατεμάλας, ανέφερε το υπουργείο όπως μεταδίδει το CNN.

Ο πολιτισμός των Μάγια εμφανίστηκε γύρω στο 2.000 π.Χ. και έφτασε στο απόγειό του μεταξύ 400 και 900 μ.Χ., κυρίως στο σύγχρονο Μεξικό και τη Γουατεμάλα. Κατά τη διάρκεια της ακμής του, οι άνθρωποι έχτισαν ναούς, δρόμους, πυραμίδες και άλλα μνημεία και ανέπτυξαν πολύπλοκα συστήματα γραφής, μαθηματικών και αστρονομίας.

Το Los Abuelos, που στα ισπανικά σημαίνει «Οι Παππούδες», βρίσκεται περίπου 13 μίλια (21 χιλιόμετρα) από το Uaxactún και πήρε το όνομά του από δύο ανθρωπόμορφες φιγούρες από πέτρα που βρέθηκαν στην τοποθεσία, που πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύουν ένα «προγονικό ζευγάρι», ανέφερε το υπουργείο.

Αυτές οι φιγούρες, μαζί με πολλά ιερά ιερά, υποδηλώνουν ότι ήταν ένας σημαντικός τόπος για τις τελετουργίες των Μάγια, είπε ο Luis Rodrigo Carrillo, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γουατεμάλας, σε ενημέρωση Τύπου στην οποία ανακοίνωσε τα ευρήματα.

«Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο σημαντικά τελετουργικά κέντρα στην περιοχή, με αξιόλογα ιερά, που βοηθούν στην κατανόησής μας για την ιστορία των Μάγια», ανέφερε το υπουργείο σε βίντεο.

Ανατολικά του Los Abuelos βρίσκεται το Petnal, το οποίο διαθέτει μια πυραμίδα ύψους 33 μέτρων (108 πόδια). Στην κορυφή του βρίσκονται δύο δωμάτια στολισμένα με τοιχογραφίες που απεικονίζουν διάφορες συμβολικές παραστάσεις, είπε ο Carrillo.

Στο Cambrayal, περίπου τρία μίλια (4,8 χιλιόμετρα) από το Los Abuelos, οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης «μοναδικά» κανάλια νερού μέσα σε ένα παλάτι, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη, είπε το υπουργείο.

«Αυτές οι τοποθεσίες σχηματίζουν ένα άγνωστο αστικό τρίγωνο του οποίου την ύπαρξη μέχρι τώρα αγνοούσαμε… Αυτές οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις αποτελούν απόδειξη του μεγαλείου του πολιτισμού των Μάγια», ανέφερε το υπουργείο.

Οι ανακαλύψεις έγιναν από αρχαιολόγους από τη Γουατεμάλα και τη Σλοβακία, μαζί με διεθνείς ειδικούς, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Αρχαιολογικού Έργου Uaxactún (PARU) και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Comenius στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σημειώνεται πως τον Απρίλιο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν μυστηριώδη βωμό 1.700 ετών που περιείχε ανθρώπινα λείψανα στην κοντινή αρχαία πόλη Tikal, περίπου 23 χιλιόμετρα (14 μίλια) νότια του Uaxactún.

Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης εντοπίσει νέες τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία χαρτογράφησης λέιζερ, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών των Μάγια.

