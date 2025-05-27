Χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατέκλυσαν σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το οποίο έχει στηθεί από την οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation (GHF), που στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της λειτουργίας του.

Βίντεο δείχνουν πλήθη να διασχίζουν γκρεμισμένους φράκτες και αναχώματα στο συγκρότημα της GHF στην πόλη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Η οργάνωση ανέφερε ότι κάποια στιγμή η ομάδα της αναγκάστηκε να αποσυρθεί, καθώς ο όγκος των ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια ήταν τεράστιος. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή πυροβόλησαν προειδοποιητικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε απόψε "μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου" σε ένα νέο κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος εκτιμώντας παρά ταύτα ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

"Επεξεργαστήκαμε ένα σχέδιο με τους Αμερικανούς φίλους μας για να έχουμε ελεγχόμενες τοποθεσίες διανομής όπου μια αμερικανική εταιρία θα μπορούσε να διανείμει τρόφιμα σε παλαιστινιακές οικογένειες", δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια ομιλίας στην Ιερουσαλήμ.

"Υπήρξε μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου" μπροστά στη μαζική συρροή Παλαιστινίων προς ένα κέντρο που άνοιξε σήμερα στη Ράφα (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας), αλλά "ευτυχώς ξαναπήραμε τον έλεγχο", πρόσθεσε ο Νετανιάχου. "Η σημερινή διανομή της βοήθειας από τους Αμερικανούς προμηθευτές ήταν επιτυχής", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πηγή: skai.gr

