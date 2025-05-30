Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα την πρόταση της Τουρκίας για τη διεξαγωγή συνάντησης κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ, υπό την αιγίδα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για αυτό θα είναι να υπάρξουν «αποτελέσματα» στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Σε δηλώσεις του σήμερα, καθ' όδόν για την Ουκρανία, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία «επιθυμούν μια κατάπαυση του πυρός» αν και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, καθώς και ότι «η Τουρκία είναι ένας ιδεώδης παίχτης» στις διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επεσήμανε εξάλλου ότι η Ρωσία θα στείλει στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα αντιπροσωπεία που θα είναι "έτοιμη" για νέες συνομιλίες με την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη συμμετοχή του.

Ρωσία και Ουκρανία αναμένεται να συζητήσουν τον κατάλογο των όρων που θέτει η κάθε πλευρά για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, εξήγησε ο ίδιος.

Εξάλλου ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Ρωσία είναι ικανοποιημένη που η θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ έχει γίνει κατανοητή από την Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίαζε τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, του Κιθ Κέλογκ, ο οποίος δήλωσε χθες ότι η ανησυχία της Μόσχας για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ "είναι δίκαιη".



