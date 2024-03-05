Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και τους διεθνείς μεσολαβητές συνεχίζονται σήμερα Τρίτη στο Κάιρο προκειμένου να συναφθεί πριν από το ραμαζάνι ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν πέντε μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Η δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων στο Κάιρο» με τη συμμετοχή «των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Χαμάς έλαβαν τέλος και οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν αύριο για να εξεταστούν τρόποι για να υπάρξει εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας», μετέδωσε χθες Δευτέρα το βράδυ το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενο «ανώτερο αξιωματούχο».

Διαπιστώθηκε «σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις» που επαναλαμβάνονται από την Κυριακή, χωρίς ισραηλινή αντιπροσωπεία παρούσα, διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος.

Οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) προσπαθούν να εξασφαλίσουν πως θα κηρυχθεί ανακωχή πριν από το ραμαζάνι, ιερό μήνα για τους μουσουλμάνους, που φέτος ξεκινά το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου. Η συμφωνία θα συμπεριλάμβανε την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, ζητούν ολοένα πιο έντονα κατάπαυση του πυρός, καθώς στη Λωρίδα της Γάζας εκτυλίσσεται ανθρωπιστική καταστροφή.



«Βαθιά ανησυχία»

Κατά τη διάρκεια συνάντησής της χθες Δευτέρα με τον Μπένι Γκαντς, μέλος της ισραηλινής κυβέρνησης πολέμου και ταυτόχρονα μέγα πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της για την ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Κάλεσε» επίσης τη Χαμάς να «δεχτεί τους όρους πάνω στο τραπέζι για την απελευθέρωση των ομήρων που θα έχει αποτέλεσμα άμεση κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και θα επιτρέψει να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο η Χαμάς ζητεί, πριν κλειστεί συμφωνία, οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου απορρίπτει τους όρους αυτούς, διαμηνύοντας ότι οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού θα συνεχιστούν ως την «εξάλειψη» του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τον θύλακο, όπου το Κίνημα Ισλαμικής Αντίστασης ανέλαβε την εξουσία το 2007. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 250 και πλέον άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, παραμένουν όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο 130 και πλέον —από τους οποίους όμως 31 θεωρείται πως είναι νεκροί— μετά την απελευθέρωση 105 και πλέον ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων από το Ισραήλ, στα τέλη Νοεμβρίου, όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα για την επίθεση, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους 30.534 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Για να επιτευχθεί η «ολοκληρωτική νίκη», ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει διαμηνύσει πως ο επόμενος στόχος θα είναι η Ράφα, προκειμένου να νικηθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο κατ’ αυτόν «τελευταίο οχυρό» του. Στην πόλη αυτή, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, έχουν στοιβαχτεί κάπου ενάμισι εκατομμύριο εκτοπισμένοι εξαιτίας των μαχών, σε απελπιστικές συνθήκες.

Στη Χαν Γιούνις, βόρεια από τη Ράφα, Παλαιστίνιοι μάζευαν χθες πτώματα σε αποσύνθεση από τους δρόμους της πόλης η οποία μετατράπηκε κατά μεγάλο μέρος της σε συντρίμμια.



«Χάθηκαν όλοι»

«Είναι καταθλιπτικό, αδιανόητο. Φύγαμε πριν από 40 ή 50 ημέρες και τώρα βρίσκουμε αυτό το φοβερό θέαμα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε. Δεν έχουμε πλέον γείτονες, αγαπημένους και φίλους γύρω μας. Χάθηκαν όλοι», είπε με απελπισία ένας από αυτούς, ο Ναντέρ Αμπού Σανάμπ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο λιμός είναι «σχεδόν αναπόφευκτος» για 2,2 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, τη μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Η ανθρωπιστική βοήθεια φθάνει πάντα με το σταγονόμετρο, ενώ οι ανάγκες είναι πελώριες.

Την καταστροφική κατάσταση χειροτερεύουν οι εντάσεις ανάμεσα στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) και το Ισραήλ, που απαιτεί η υπηρεσία αυτή να διαλυθεί.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε χθες την υπηρεσία ότι απασχολεί «περισσότερους από 450 τρομοκράτες» της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, πέρα από το ότι ερίζει πως 12 υπάλληλοί της ενεπλάκησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Η διάλυση του UNRWA θα ήταν μυωπική. Αν γινόταν, θα θυσιαζόταν μια ολόκληρη γενιά παιδιών, θα σπέρνονταν το μίσος, η αποστροφή και μελλοντικές συρράξεις», τόνισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Μαρτύριο»

Εξάλλου ο κ. Λαζαρινί κατηγόρησε το Ισραήλ πως υποβάλλουν σε «μαρτύριο» τους Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίζονται στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου.

«Είδαμε κόσμο που επέστρεψε από την κράτηση, κάποιο μερικών εβδομάδων, άλλο μερικών μηνών. Οι περισσότεροι επιστρέφουν βαθιά τραυματισμένοι από το μαρτύριο που έζησαν», εξήγησε.

Υφίστανται «ευρύ φάσμα κακομεταχείρισης», εξήγησε. «Άνθρωποι ταπεινώνονται συστηματικά, τους φωτογραφίζουν γυμνούς, υφίστανται φραστική και ψυχολογική κακοποίηση, απειλές πως θα τους κάνουν ηλεκτροπληξίες», υπομένουν «στέρηση ύπνου» και «χρήση σκυλιών για εκφοβισμό».

Νωρίτερα χθες, η UNRWA κατήγγειλε πως ορισμένοι από τους εργαζομένους τους υπέστησαν «βασανιστήρια» αφού συνελήφθησαν από τον ισραηλινό στρατό στον θύλακο.

«Εργαζόμενοί μας ανέφεραν φρικτά πράγματα κατά την κράτησή τους και στις ανακρίσεις τους», ότι υπέστησαν «βασανιστήρια» και «σεξουαλική κακοποίηση», τόνισε.



Ανάκληση του ισραηλινού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες την ανάκληση του ισραηλινού πρεσβευτή στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν για διαβουλεύσεις, καταγγέλλοντας τη «σιωπή» του διεθνούς οργανισμού για τους βιασμούς και τη σεξουαλική βία για την οποία κατηγορεί μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ο κ. Ερντάν έφθασε να κατηγορήσει τον ΟΗΕ πως «είναι ο ίδιος τρομοκρατική οργάνωση» στη Γάζα.

Τα Ηνωμένα Έθνη κατά επικριτές τους καθυστέρησαν να αντιδράσουν στους βιασμούς και στη σεξουαλική βία που το Ισραήλ προσάπτει σε μαχητές της Χαμάς — παρότι ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες καταδικάζει συστηματικά τις ενέργειες αυτής της φύσης στις ομιλίες του.

Χθες Δευτέρα η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια ενόπλων συρράξεων Πραμίλα Πάτεν ανέφερε, έπειτα από επίσκεψή της στο Ισραήλ, πως υπάρχουν «καλοί λόγοι να πιστεύουμε» ότι διαπράχθηκαν βιασμοί την 7η Οκτωβρίου, καθώς και ότι έγιναν βιασμοί ομήρων στη Γάζα.

Πήρε «πέντε μήνες στα Ηνωμένα Έθνη για να αναγνωρίσουν επιτέλους τα ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα», υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Ερντάν, κάτι που κατ’ αυτόν εκθέτει «το όνειδος του ΟΗΕ μπροστά στους πάντες».



